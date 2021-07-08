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公費疫苗預約平台上路 屏東廣設服務台鼓勵民眾登記

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，屏東縣府今起在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助民眾預約申請。圖／屏東縣政府提供
公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，屏東縣府今起在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助民眾預約申請。圖／屏東縣政府提供

公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，並以此作為撥補疫苗數量依據，屏東縣府為讓民眾快速完成預約，加快疫苗施打速度，即起同步在各鄉鎮市縣轄機關開設服務台提供協助，縣長潘孟安說，希望屏東縣從小到大一起動起來，爭取最多疫苗，「衝高施打率，打造最高的保護力」。

潘孟安今晚間在臉書發布「雙聲道」教你輕鬆登埸預約施打疫苗的影片，錄製台語與國語版，提醒民眾台灣疫苗施打進入新階段，分兩步驟，先意願登記（身分證號或居留證號、健保卡號一定要），完成後等簡訊通知，再上網預約時間、地點，然後按時段去施打。

潘孟安說，符合資格就快上網登記，屏東貼心推出協助服務，若需要就帶雙證件到各戶地政事務所、稅務分局、衛生所以及各鄉鎮市公所，屏東市還能到各區里聯合辦公處，會有專人服務。

屏東縣府指出，7日晚間中央邀集各縣市政府視訊會議，決定將政委唐鳳帶領團隊開發的疫苗登記預約平台，讓「第九類」有罕見疾病及重大傷病或19到64歲的高風險疾病者、「第十類」50到64歲成人，可以上網到系統登記施打意願，並作為各縣市撥補疫苗數量的依據，13日到15日第二階段登記施打地點等，預計16日開始這一波疫苗的施打。

潘孟安說，縣府所屬位於各鄉鎮市的戶政、地政、稅務、社政、衛生所等機關同步今天下午2時起開設服務台，協助第九、十類民眾完成預約，請民眾攜帶身分證、健保卡及手機。

潘孟安說，中央允諾後續疫苗會陸續撥補，將依年齡層逐步下修為民眾施打，由於是依預約意願人數做為依據來撥補疫苗，請符合資格的民眾上網預約，縣府提供貼心的協助服務。 

公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，屏東縣府今起在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助民眾預約申請。圖／屏東縣政府提供
公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，屏東縣府今起在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助民眾預約申請。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今晚間在臉書發布「雙聲道」教你輕鬆登埸預約施打疫苗的影片，錄製台語與國語版，提醒民眾台灣疫苗施打進入新階段，縣府教大家預約登記疫苗施打。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安今晚間在臉書發布「雙聲道」教你輕鬆登埸預約施打疫苗的影片，錄製台語與國語版，提醒民眾台灣疫苗施打進入新階段，縣府教大家預約登記疫苗施打。圖／取自潘孟安臉書
公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，屏東縣府今起在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助民眾預約申請。圖／屏東縣政府提供
公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，屏東縣府今起在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助民眾預約申請。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今晚間在臉書發布「雙聲道」教你輕鬆登埸預約施打疫苗的影片，錄製台語與國語版，提醒民眾台灣疫苗施打進入新階段，縣府教大家預約登記疫苗施打。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安今晚間在臉書發布「雙聲道」教你輕鬆登埸預約施打疫苗的影片，錄製台語與國語版，提醒民眾台灣疫苗施打進入新階段，縣府教大家預約登記疫苗施打。圖／取自潘孟安臉書
公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，屏東縣府今起在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助民眾預約申請。圖／屏東縣政府提供
公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，屏東縣府今起在各鄉鎮市的縣轄機關開設服務台提供協助民眾預約申請。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 潘孟安 新冠疫苗

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