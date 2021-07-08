公費疫苗預約平台上路 屏東廣設服務台鼓勵民眾登記

公費疫苗登記預約平台即日起開放第九、十類民眾登記施打意願，並以此作為撥補疫苗數量依據，屏東縣府為讓民眾快速完成預約，加快疫苗施打速度，即起同步在各鄉鎮市縣轄機關開設服務台提供協助，縣長潘孟安說，希望屏東縣從小到大一起動起來，爭取最多疫苗，「衝高施打率，打造最高的保護力」。

潘孟安今晚間在臉書發布「雙聲道」教你輕鬆登埸預約施打疫苗的影片，錄製台語與國語版，提醒民眾台灣疫苗施打進入新階段，分兩步驟，先意願登記（身分證號或居留證號、健保卡號一定要），完成後等簡訊通知，再上網預約時間、地點，然後按時段去施打。

潘孟安說，符合資格就快上網登記，屏東貼心推出協助服務，若需要就帶雙證件到各戶地政事務所、稅務分局、衛生所以及各鄉鎮市公所，屏東市還能到各區里聯合辦公處，會有專人服務。

屏東縣府指出，7日晚間中央邀集各縣市政府視訊會議，決定將政委唐鳳帶領團隊開發的疫苗登記預約平台，讓「第九類」有罕見疾病及重大傷病或19到64歲的高風險疾病者、「第十類」50到64歲成人，可以上網到系統登記施打意願，並作為各縣市撥補疫苗數量的依據，13日到15日第二階段登記施打地點等，預計16日開始這一波疫苗的施打。

潘孟安說，縣府所屬位於各鄉鎮市的戶政、地政、稅務、社政、衛生所等機關同步今天下午2時起開設服務台，協助第九、十類民眾完成預約，請民眾攜帶身分證、健保卡及手機。