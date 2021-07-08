準備微解封 高市飯店、夜市摩拳擦掌

中央流行疫情指揮中心宣布將適度鬆綁部分防疫措施，讓高雄市百貨業及夜市紛紛摩拳擦掌，有些飯店業準備推出優惠措施，吸引好久不見的客人上門，但皆強調會配合防疫措施。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今天公布3級警戒延長及適度鬆綁措施。其中，包括國家風景區等戶外場所、美術館等室內場所及餐飲場所都在鬆綁行列。

經歷內用禁令後，許多百貨美食街無法接客，但隨著適度鬆綁令一下，不少業者開始祭出優惠措施，希望迎接好久不見的客人前來消費，其中就包括高雄英迪格酒店、漢來美食等。

高雄英迪格酒店下午發布新聞稿，宣布7月13日起高雄英迪格酒店推出住房及咖啡廳優惠，歡迎旅客以優惠價格入住飯店，並會落實簡訊實聯制、測量體溫及酒精消毒，開放咖啡廳採取隔板、梅花座內用措施，餐點外帶則可享折扣。

而漢來美食也著手規劃優惠措施，希望在解封初期能讓回餐廳用餐的客人享有優惠折扣，預估營收可恢復3成左右，並強調會配合政府防疫措施，維持桌距、梅花座、加裝隔板並配合酒精消毒。

另外，高雄市凱旋觀光夜市、一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場宣布17日復業，市長陳其邁今天回應，夜市原本就沒禁止，有些夜市是為防疫自動停業，如今復業，也都還在防疫措施範圍內。夜市管理單位則強調，會配合實名制、人流管制措施，持續做好防疫工作。

在藝文場館部分，衛武營國家藝術中心表示，場館微解封等相關指示，會依疫情指揮中心與文化部指引來進行。而高雄市立美術館等高市文化局管轄機關是否開放，則待高雄市專家會議進一步擬定微解封措施，最快明天公布。