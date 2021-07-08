高雄大駁二計畫鼓勵文創 首批補助300多萬元

高雄市文化局公布「大駁二文青創星埕計畫」首批入選5人名單，其中4人選擇屋齡超過60年老屋進駐，目前第一波計畫共計提供新台幣246萬元創業補助及91萬800元租金補助。

高雄文化局長王文翠表示，市府對青年創業全力支持，文化局以駁二為核心，將範圍擴及周邊的鹽埕埔與哈瑪星，希望可以吸引更多文創業者進駐歷史街區，形成更具規模的文創產業聚落。第一次評選審查會用線上方式進行，多數申請者受駁二地緣關係吸引，申請駐業補助。

其中，年僅25歲的入選者顏晴君令評審印象深刻。她租下1929年興建近百年的老屋改建為藝廊，希望藉由在國外銷售畫作的經驗，幫助更多的在地年輕藝術家。她選擇進駐鹽埕的主要原因，是媽媽一直嚮往定居在老高雄最繁榮的鹽埕，這次成功進駐也算幫媽媽圓夢。

王賢吉則運用室內空間規劃專業，改造小巷中在1966年興建的老屋，將潮藝術文化融入空間設計，未來作為藝廊及與接案的據點。王賢吉表示，接洽租屋時，高齡70歲的房東一再確認老屋改造細節，最後看到藝廊空間規劃提案終於同意租賃。

其他入選者包含：推動影視產業交流機會及課程的「南洄映画有限公司」、推廣武術文化並改造傳統武術服飾的「夜奔有限公司」，以及結合自由藝術家共同創作及開發商品「白鹿工作室」。

高市文化局與青年局合作透過「高雄市青年創意發展基金」，共同推動文青創星埕補助計畫，將加碼補助選擇進駐老屋的入選者，期待除了延續鹽埕、哈瑪星既有歷史人文脈絡，更將以文創軟實力翻轉閒置歷史街屋，計畫即日起至2021年11月30日開放申請。