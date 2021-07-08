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即將微解封 西子灣釣客聚集、森林遊樂區預約爆滿
新冠肺炎全國3級警戒12日後微解封，但民眾似乎已等不及到戶外透氣，西子灣今天下午出現釣客聚集釣魚；13日重新開放的藤枝國家森林遊樂區，從13日到23日每天線上預約300名額也全部額滿。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國3級警戒到7月12日，13日起部分管制措施鬆綁，包括風景區、森林遊樂區等，都將根據中央指引適度解封。
今天下午2時左右，高雄知名景點西子灣除了零星有民眾賞景外，還有釣客聚集釣魚。西子灣根據商港法禁止釣魚，但仍吸引釣客，即使3級警戒也不例外。
市府觀光局表示，西子灣陸地平台若室外超過10人，會巡查勸離。至於釣客的違規釣魚行為，台灣港務公司高雄港務分公司表示，會由港警巡查勸導或開罰。
國家森林遊客區也在開放微解封之列，位於高雄桃源區的藤枝國家森林遊樂區，由屏東林區管理處管轄，屏東林區管理處表示，藤枝國家森林遊樂區休園至12日，13日後開放每日線上預約名額300人報名入園。
屏東林區管理處說，目前13日到23日每天線上預約名額300名都已額滿，明天中午將開放24日報名，預計也將報名踴躍。微解封開放後，入園仍要遵守量測體溫、戴口罩、保持社交距離等防疫措施。
市府觀光局轄管的景區包括旗津、蓮池潭、金獅湖、月世界、崗山之眼、愛河（七賢橋到出海口）、壽山、觀音山、寶來花賞溫泉公園、美濃湖、觀音湖、壽山動物園、貝殼館、蝴蝶園等。其中動物園休園整修，預計明年10月完工重新開放。
觀光局表示，自5月19至今，每日聯合警方進行景區防疫巡查及取締工作，總計開出40張未配戴口罩舉發單。微解封傳出後，景區人數未有明顯增加。
觀光局說，因應微解封，景區防疫巡察將會持續進行，另景區委外經營業者若涉及餐飲部分，將依照中央流行疫情指揮中心標準要求辦理。
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