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加速全島疫苗覆蓋率 金門11日再設大型疫苗站

聯合報 / 記者江婉儀蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯表示，為加速全島疫苗覆蓋率，7月11日將再設置大型接種站，讓40歲以上鄉親接種AZ疫苗。圖／金門縣府提供
金門縣長楊鎮浯表示，為加速全島疫苗覆蓋率，7月11日將再設置大型接種站，讓40歲以上鄉親接種AZ疫苗。圖／金門縣府提供

根據衛福部統計，金門縣COVID-19疫苗接種率12.4%、全國排名第七，金門縣長楊鎮浯表示，為加速全島疫苗覆蓋率，7月11日將再設置大型接種站，讓40歲以上鄉親接種AZ疫苗

楊鎮浯表示，今日因地制宜函報中央開放40歲以上鄉親可至合約院所施打AZ疫苗。為加速AZ疫苗施打，將於7月11日下午在金城體育館開設大型接種站，預估接種500人，以分流、分時段方式，讓40歲以上鄉親及機關防疫人員來接種，預約以網路為主（https://ppt.cc/fwWGtx），如不熟電腦操作的鄉親可撥打專線電話082-325730。

專線服務時間如下：7月8日下午1時至5時；7月9日上午8時至12時，下午1時至5時。縣府將於7月10日，以電話回復鄉親預約施打的時間。未預約到的民眾，未來也可至9合約院所施打，相關細節將於金門衛生局網站及FB粉絲頁公布。

楊鎮浯說明，只要疫苗打完了，就一定會再跟中央爭取，請符合接種資格，盡快踴躍接種，提高全島疫苗覆蓋率，提高群體免疫力。未來，縣府也會視中央提供之疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請鄉親放心。

衛生局說明，7月11日請鄉親依通知時間，攜帶健保卡、身分證到場，接種後請留觀至少30分鐘，接種後請多喝水、多休息。

AZ疫苗 衛生局 金門

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