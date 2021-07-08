恆春中元節豎孤棚 擴大舉辦14年來首度停辦

每年中元節舉辦的「恆春中元豎孤棚」活動，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，恆春鎮公所今天宣布停辦，但保留祭拜好兄弟的科儀祭祀，這也是擴大舉辦14年來首度停辦。

恆春鎮長陳文弘表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，再加上枋山鄉發生最早在印度發現的Delta變種病毒疫情未明，就算12日微解封，要籌備已來不及，一次活動都是新台幣上千萬元，因此，在疫情未明的情況下，決定停辦。

陳文弘表示，會保留傳統祭拜好兄弟的祭典科儀，並籌劃靜態的學童豎孤棚繪畫比賽等不會群聚的小型活動。

恆春豎孤棚活動，與宜蘭頭城的搶孤活動是台灣中元節的唯二爬孤棚柱競賽，有「南恆春，北頭城」的分庭抗禮稱號，恆春豎孤棚曾獲台灣「宗教百景」殊榮。

去年宜蘭頭城搶孤因疫情停辦，但恆春豎孤棚縮小規模舉辦，今年，恆春鎮公所決定停辦。

鎮公所表示，包括豎孤棚競賽、搶孤、踩街等活動都停辦，但保留祭拜科儀，會保持社交距離，另外，為了保持中元活動傳承，鎮公所也規劃靜態的「學童豎孤棚繪畫比賽」。

恆春豎孤棚已有140多年的歷史，早期是城裡的有錢人將祭拜好兄弟的祭品分送給城外的人，因造成搶拿有人受傷，而演變成爬孤棚柱的競賽，孤棚柱塗滿牛油，攀爬靠團隊合作、耐力與技巧，西元2007年傳統的5根孤棚柱擴大成36根，擴大舉辦後，至今還沒有停辦過。