拚覆蓋率 金門40歲以上11日起施打AZ疫苗

拚疫苗覆蓋率，金門縣府今天宣布，11日將再設大型接種站供40歲以上民眾接種AZ疫苗。凡民國70年12月31日以前出生的民眾，可以預約施打；未預約到的民眾，未來也可到9個合約院所施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，金門縣政府指出，根據財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心網站，5日統計各縣市疫苗累計接種率，金門為12.4%，接種率全國排名第7。

縣長楊鎮浯表示，為加速全島疫苗覆蓋率，今天因地制宜函報中央開放40歲以上（民國70年12月31日以前出生者）民眾可至合約院所施打AZ疫苗。而為了加速疫苗施打，縣府將於11日下午在金城體育館開設大型接種站，以分流、分時段方式，讓40歲以上民眾及機關防疫人員來接種。

預約以網路為主（網址：https://ppt.cc/fwWGtx），如不熟電腦操作的民眾可撥打專線電話預約，專線電話082-325730，服務時間為8日下午1時至5時、9日上午8時至12時和下午1時至5時。縣府將於10日以電話回覆鄉親預約施打的時間。

縣府表示，未預約到的民眾，未來也可至9個合約院所施打，相關細節將於金門衛生局網站（https://phb.kinmen.gov.tw/）及FB粉絲頁公布。

楊鎮浯說明，只要疫苗打完了，就一定會再跟中央爭取，請符合接種資格民眾盡快踴躍接種，提高全島疫苗覆蓋率，強化群體免疫力。未來，縣府也會視中央提供的疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請鄉親放心。

衛生局說明，11日請民眾依通知時間，攜帶健保卡、身分證到場，接種後請留觀至少30分鐘，接種後請多喝水、多休息。