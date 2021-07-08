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國10榮總匝道車速提升20公里 李昆澤爭取開放九如路肩
國道1號鼎金系統交流道車流複雜，國1北上往國10西向匝道拓寬工程完成後，尖峰時段平均車速提升20公里。高公局持續進行國1鼎金系統至高雄九如路出口南向路段路肩增鋪改善工程，預計下個月完工。立委李昆澤表示，未來可望在上下班尖峰時刻，開放南向363.2k至365.85k路段行走路肩，舒緩國10匯入國1南向車流壅塞現象。
國道1號與國道10號交會的鼎金系統匯流各方車子，有國10東向往仁武、旗山方向，也有國1北上接國10往西邊的榮總、高鐵左營站方向。高公局統計，國1北上往國10西向匝道拓寬工程完工後，匝道回堵主線較改善前縮短4公里，尖峰時段主線之出口專用車道通過量每小時從1700輛增加至2100輛，提高約23%，平均車速提昇20公里。
立委李昆澤指出，國道一號九如交流道南下出口匝道，已從1個車道拓寬成為2個車道，近期更進一步爭取國1鼎金系統至高雄九如路出口南向路段路肩增鋪改善工程，預計8月底完工，未來救護救難的行駛車輛更加平穩，另在開放時段舒緩聯外道路回堵情況，減少對主線影響。
李昆澤說，待工程完成後，爭取開放國1南向363.2k至365.85k行走路肩。此外，由於國10民族路入口匝道不能跨越國10西向主線道，高公局設置科技執法裝置，民眾不可違規。
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