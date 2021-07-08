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高市府推「揀到海量海味箱」 699元起吃最新鮮水產
高雄市政府媒合餐飲業者與運輸業者推出「高雄好家載」引起熱烈迴響，今天起再媒合梓官區漁會、永安區漁會等10家水產業者推出699元起「揀到海量海味箱」，民眾只要在家用手機選購，即可收到最新鮮的在地海產。
高市農業局推出「揀好蔬果箱」吸引民眾搶購，高市海洋局也主動媒合梓官區漁會、永安區漁會、蘇班長、責任生產、飛洋水產、得意中華等10家優質廠商，推出699元組合及1000至1500元海味箱，內容除有高雄五寶「鮪魚、魷魚、秋刀魚、石斑及虱目魚」，還有鱸魚、午仔魚、草蝦等在地海產。
梓官區漁會經理陳重仰表示，這次活動可避免民眾不必要外出，透過線上選購直接由計程車從漁港直送到消費者家，減少群聚又實質幫到小黃業者和漁民。彌陀區責任生產張博仁也表示，透過「高雄好家載」讓漁民增加銷售通路，計程車業者正常運作，消費者不用出門就可享用高雄在地海味。
海洋局長張漢雄表示，魚類脂質中的EPA會促進高密度脂蛋白的形成，對人體心臟有很大的助益，同時魚肉蛋白質平均含量相當的高，脂質平均含量相對的低，是一種高營養、低熱量、又容易被消化和吸收的優質食品，「高雄好家載」讓民眾防疫期間也能吃好一點。
海洋局表示，本次結合「高雄好家載」平台與計程車業者台灣大車隊、LINE TAXI等車隊，共計約1600台計程車合作，20公里內免運費，每周二、四、五下午新鮮出貨配送，在最短時間將訂購海味箱送到民眾手裡，民眾只要透過「LINE 熱點」，搜尋「#高雄好家載」專區即可選購，有平台操作問題請洽24小時客服專線02-77515336，或洽0919-772661。
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