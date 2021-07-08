高市府推「揀到海量海味箱」 699元起吃最新鮮水產

高雄市政府媒合餐飲業者與運輸業者推出「高雄好家載」引起熱烈迴響，今天起再媒合梓官區漁會、永安區漁會等10家水產業者推出699元起「揀到海量海味箱」，民眾只要在家用手機選購，即可收到最新鮮的在地海產。

高市農業局推出「揀好蔬果箱」吸引民眾搶購，高市海洋局也主動媒合梓官區漁會、永安區漁會、蘇班長、責任生產、飛洋水產、得意中華等10家優質廠商，推出699元組合及1000至1500元海味箱，內容除有高雄五寶「鮪魚、魷魚、秋刀魚、石斑及虱目魚」，還有鱸魚、午仔魚、草蝦等在地海產。

梓官區漁會經理陳重仰表示，這次活動可避免民眾不必要外出，透過線上選購直接由計程車從漁港直送到消費者家，減少群聚又實質幫到小黃業者和漁民。彌陀區責任生產張博仁也表示，透過「高雄好家載」讓漁民增加銷售通路，計程車業者正常運作，消費者不用出門就可享用高雄在地海味。

海洋局長張漢雄表示，魚類脂質中的EPA會促進高密度脂蛋白的形成，對人體心臟有很大的助益，同時魚肉蛋白質平均含量相當的高，脂質平均含量相對的低，是一種高營養、低熱量、又容易被消化和吸收的優質食品，「高雄好家載」讓民眾防疫期間也能吃好一點。