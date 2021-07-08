疫苗預約平台離島試辦 民眾表示操作簡便

中央開放離島試辦「疫苗預約平台」，離島3縣約有4938人完成登記，今天進入預約階段，民眾表示平台操作簡便，並解決旅外居民須跨地登記施打疫苗，但分階段程序複雜。

中央開放疫苗預約平台先由澎金馬等3離島試辦，根據3縣政府統計，目前共有4938名離島民眾登記，包括澎湖1700名、金門3217名、馬祖21名，今天起開始進入「試行預約」階段。

中央試辦新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗預約平台，澎湖陳姓民眾表示，今天在第一時間完成預約，方便快速，利用平台可在家等待接種。

金門民眾王媽媽說，有登記就有機會打到疫苗。但陳姓民眾指出，之前已經登記，今天上網預約時被要求補充健保序號等資料，等他找到這些資料後，又被告知他所在的金湖地區並未安排施打日期和時段，無法預約。

金門戴姓民眾認為登記後又要預約，程序有些複雜，她原先以為登記就代表就是有疫苗可打；也有民眾認為，金門縣原本50歲到64歲民眾就可到9家合約院所預約接種AZ疫苗，現在又來一個中央預約平台，讓人搞不清楚狀況。

馬祖除了在地居民登記預約外，還有許多符合資格的旅台鄉親，因防疫、交通減班等因素，不便返回馬祖施打，也無法在現居地造冊，透過「疫苗預約平台」希望解決特殊情況問題。

在台中工作的馬祖鄉親表示，雖符合資格，但因戶籍地在馬祖，旅居地無法安排造冊，所以主動透過預約平台登記，平台操作簡便，但還是要陸續登記不同階段程序，也會煩惱輸入個資等問題，但有助解決之前旅外無法登記造冊的情況。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，目前澎湖1700多位完成意願登記者，今天開放預約登記，可望在下週起依地點接種。不過，澎湖第9和第10類對象，在7月1日起即擴大至50歲上的民眾接種疫苗。