高雄洲際酒店第4季開幕 總經理指派荷蘭籍羅嘉麒出任

洲際酒店集團(IHG)喜迎75周年，今天宣布高雄洲際酒店將於第四季盛大開幕，並指派經營管理資歷豐富、兼備創新思維的荷蘭籍羅嘉麒 (Robbert Manussen)擔任總經理，飯店也正積極招兵買馬，布局人事。另相距不遠的「承億酒店」預計在2022年初試營運，讓高雄亞洲新灣區再添新地標，預料疫後當地頂級酒店將戰火如雲。

IHG旗下由品牌直營的高雄洲際酒店，以跨國旅宿品牌與頂級豪宅生活圈共構型態而受矚目，這家國際連鎖奢華酒店座若在亞洲新灣區核心地段，與高雄展覽館、高雄軟體科技園區、流行音樂中心、圖書總館、電競館、駁二藝術特區及預定明年落成的高雄港埠旅運中心為鄰，酒店空間設計靈感源自高雄的港灣城市印象。

IHG指派荷蘭籍羅嘉麒擔任軍高雄洲際酒店總經理，羅嘉麒有超過15年的跨國連鎖品牌酒店經營管理背景，工作足跡遍佈荷蘭、捷克、奧地利、阿聯酋、卡達、韓國和越南等國，主導的越南河內洲際酒店曾榮獲世界奢華酒店大獎及亞洲最佳商務奢華酒店等大獎。

高雄洲際酒店由IHG洲際酒店集團品牌直營，與遠雄集團全台最高豪邸THE ONE垂直共構，呈現品牌經典的ArtDeco藝術裝飾風格客房計253間，內建全語音聲控系統等科技配備；酒店內並預計推出5間全新餐廳、酒吧和兩層宴會及會議空間、洲際行政俱樂部等。