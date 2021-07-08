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「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫 助新住民連結台灣

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學與雷科公司合作「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫，左起雷科公司課長郭國基、經理張晉豪、中山管院副院長郭瑞坤及提案人陳黃燕。圖／中山大學提供
中山大學與雷科公司合作「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫，左起雷科公司課長郭國基、經理張晉豪、中山管院副院長郭瑞坤及提案人陳黃燕。圖／中山大學提供

中山大學管理學院USR計畫與雷科公司合作，投入「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫。8年前嫁來台灣的越南籍新住民陳黃燕，經由高雄市湖內區公舘社區發展協會推薦，提案「圓夢之房」，希望在家裡建置工作室，利用設備開設線上課程，經營網路社群以及YouTube頻道，協助新住民群體與台灣社會建立連結。

陳黃燕表示，小孩出生後她就辭去穩定的工作，開始嘗試經營網路拍賣。透過直播、拍影片等方式，接觸網路社群。圓夢計畫提供「隔音直播間」，讓她能夠安心工作，不受外界干擾，也透過網路與新住民姊妹們交流。

「圓夢之房」主要實施內容包含新住民線上課程、YouTube頻道經營兩個方面，從今年3月至10月預計開設28次課程，上傳14支影片。陳黃燕透過課程，為新住民姊妹分享自身學習華語的經驗，介紹台灣社會常用的文句詞彙，還有新住民在台灣如何發展自我與改變生活的勵志內容。

「給他一條魚，不如給他一支釣竿。」計畫主持人、中山管院副院長郭瑞坤指出，圓夢實踐計畫鼓勵自主提案，陳黃燕所提出的「圓夢之房」，除了讓新住民透過網路行銷，改善自身經濟狀況外，團隊更期待她能擔任台越之間的文化橋梁，協助新住民朋友解決生活適應上的難題。中山管院USR團隊於學校端設有專門的聯絡窗口，為提案人提供計畫施行必要的協助。

高雄在地企業雷科公司，關注高雄的發展與共好，並響應「新住民在台灣」的社會關懷議題，提供給提案人順利完成夢想。董事長鄭再興表示，雷科公司除了提供資金上的支持，對於提案人所需的物資、設備、器材，也由公司主動提供，與計畫團隊、提案人一起將CSR做到最好。

越南籍新住民陳黃燕提案「圓夢之房」，在家裡建置工作室，利用設備開設線上課程，協助新住民群體與台灣社會建立連結。圖／中山大學提供
越南籍新住民陳黃燕提案「圓夢之房」，在家裡建置工作室，利用設備開設線上課程，協助新住民群體與台灣社會建立連結。圖／中山大學提供

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