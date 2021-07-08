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疫情下數位轉型 線上「虛擬展間」爭取訂單零距離

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
新創業者iStaging（愛實境）與塑膠包材廠商本源興公司合作開發「線上虛擬展間系統」。記者徐白櫻／翻攝
新創業者iStaging（愛實境）與塑膠包材廠商本源興公司合作開發「線上虛擬展間系統」。記者徐白櫻／翻攝

疫情衝擊下廠商如何爭取國內外客戶訂單？在高雄市府經發局媒合下，專精虛擬實境的新創業者iStaging（愛實境）與塑膠包材廠商本源興公司合作開發「線上虛擬展間系統」，成功爭取百萬訂單，線上專人帶看服務介紹商品，因應疫情走上數位轉型開拓商機。

本源興創業超過50年，以生產設計各類包裝膜料為主，在桃園、高雄以及上海、菲律賓、泰國等皆地有據點，經銷商遍布歐、美、亞、非及大洋洲等國。受疫情影響，不易爭取國外訂單。

愛實境運用3D虛擬實境及雲端、AI等技術，以「帶著走的展間」概念建立線上虛擬展間，兼具影音、720度環景、線上帶看及導購等功能，24小時傳遞企業品牌訊息、產品服務、展覽活動資訊。

疫情下，市府經發局媒合新創業者與在地產業跨域合作，原本沒有交集的兩家公司建立合作關係，愛實境替本源興導入「線上虛擬展間系統」，線上呈現720度環景、360度環物語多語系支援等技術，買方與賣方可互動，不受疫情與時空限制。愛實境執行長方怡雯指出，疫情發生以來，零售、高科技、傳統製造商、房地產等不同產業別都有合作廠商，客戶成長三倍。

經發局長廖泰翔表示，高市府自2018年推動「體感科技園區計畫」，輔導26家體感業者，本次促成體感新創業者iStaging愛實境與傳產廠商本源興合作，助業者力抗疫情爭取業績。

疫情 創業 桃園

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