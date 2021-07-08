高市員警自製防疫消毒門 成本不到1萬元

高雄市議會議長曾麗燕促民間資源捐左營分局一座「防疫消毒門」，啟文派出所員警看到後，花了2週自己動手做了一座防疫消毒門，成本不到1萬元，讓同事上班、民眾洽公更安心。

為降低新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染風險，6月17日曾麗燕偕同在地企業捐贈左營分局一座「防疫消毒門」，只要經過大門就會自動噴灑二氧化氯消毒，為基層員警增添防疫保障。

左營分局啟文派出所所長許鐽騰表示，看到左營分局的防疫消毒門結構看起來不困難，因派出所沒有經費買防疫消毒門，決定挑戰自製一座。

許鐽騰說，防疫消毒門由派出所內對鐵工有興趣的警員王振魯製作，王振魯常利用勤餘時間在派出所外空地研究、改良。從主結構尺寸估算、測量，到骨架材料訂製，接著水霧管線、加壓馬達選購、架設到組裝都是挑戰。

許鐽騰表示，原本消毒門想用紅外線自動感應，只要人走過，就會自動噴灑消毒水霧，但紅外線感應器經詢價要約新台幣1萬5000元太貴，決定改從遠端由人控制的遙控方式噴灑水霧，只要約2000元至3000元。

許鐽騰說，光材料調貨就花了一週，再用了一週製作，歷時約2週完成自製防疫消毒門，包含消毒水等耗材，總花費僅約9600元。每天由值班警員遠端遙控噴灑水霧，讓同事和洽公民眾入內前先消毒，進出多層安全保障。