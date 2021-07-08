高雄這間派出所自製防疫消毒門 民眾進門更安心

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市警左營分局啟文派出所員警耗2周時間動手DIY，自製出簡易「防疫消毒門」，由值班員警遙控噴霧，讓進入派出所的員警或民眾在門口就能全身消毒，為派出所防疫添增利器。

6月17日高雄市議長曾麗燕媒合米森國際公司，捐贈1座防疫消毒門給左營分局以後，啟文所警員王振魯因平時在家就愛做工藝，便突發奇想，和所長許鐽騰及同事一起想如何設計簡易防疫門。

王振魯常利用勤餘，在派出所外的空地研究，設計出消毒門結構圖，與同事絞腦汁在派出所門口設想如何搭建防疫消毒門，警友站也推崇員警的發想，資助結構材料費和次氯酸錠費用，啟文所員警一起從量測主結構尺寸、訂製角鋼骨架材料，接著水霧管線、遙控加壓馬達，歷經2周時間，終於打造出這座獨一無二的防疫消毒門。

啟文所長許鐽騰說，將次氯酸錠在66公升的大水桶內對水製成消毒水源，為了節省消毒水源，由值班警員按加壓馬達遙控器，加壓噴霧，為進門的員警或民眾1次全身消毒，壓低成本；經1周測試，1周也大概只耗1桶消毒水。

發想這座防疫消毒的大功臣王振魯說，這座防疫消毒門「雖簡但不陋」，起碼可以讓民眾進派出所更放心。進啟文所的民眾也讚嘆員警的發想，直讚「很棒，進來都覺得安心」。