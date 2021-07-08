避免梅雨季積淹水 高市改善排水工程

6月進入梅雨季節，高雄通燕路常受典寶溪水位等影響積淹水，水利局近日展開改善工程，預計年底完工。另6月底大雨積淹水的臨海工業區，也要推動老舊排水檢討規劃。

高雄市水利局表示，高雄市橋頭區與燕巢區主要道路通燕路因鄰近典寶溪且地勢低窪，加上路旁溝渠排水不順，遇到豪雨常受典寶溪水位影響，導致路面積淹至全線封閉、交通中斷。

水利局向經濟部水利署爭取「橋頭區通燕路排水改善應急工程」總經費新台幣900萬元，改善工程已開工，主要將通燕路道路側溝改建，將水導流至典寶溪防汛道路下方新設抽水井，並搭配2台沉水式抽水機，抽至典寶溪。

工程預計年底完成，水利局表示，可快速收納周邊地表漫水導入抽水井內。若典寶溪水位暴漲，可藉由關閉新設閘門，防止溪水倒灌，同時啟動抽水機抽水，改善淹水問題。

高雄6月底大雨，小港區3小時累積雨量破百毫米，臨海工業區內中林路一帶發生積淹水及車輛拋錨，水利局會同管理中心檢視發現，中林路一帶路面高低差大、側溝及連接管等有淤積。

水利局表示，會針對臨海工業區，工業區服務中心除清理側溝淤土，並辦理招標作業定期清理下水道，後續也將推動老舊排水設施檢討。