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屏東國仁醫院獲贈正壓採檢站 社區篩檢站守護屏東市

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國際扶輪社3523地區台北高峰扶輪社深感醫護人員防疫辛苦，捐贈一座「正壓採檢站」給國仁醫院，國仁醫院執行長鍾佳蓉說，有正壓採檢站，採檢作業更方便，從原本2線篩檢，擴充到6線篩檢，對醫護同仁安全更有保障。記者劉星君／攝影
國際扶輪社3523地區台北高峰扶輪社深感醫護人員防疫辛苦，捐贈一座「正壓採檢站」給國仁醫院，國仁醫院執行長鍾佳蓉說，有正壓採檢站，採檢作業更方便，從原本2線篩檢，擴充到6線篩檢，對醫護同仁安全更有保障。記者劉星君／攝影

位在台一線上的屏東市國仁醫院，肩負起社區篩檢站的功能，支援屏東縣的枋寮、枋山專案、北農專案與移工專案，國際扶輪社3523地區台北高峰扶輪社深感醫護人員防疫辛苦，捐贈一座「正壓採檢站」給國仁醫院，國仁醫院執行長鍾佳蓉說，有正壓採檢站，採檢作業更方便，從原本2線篩檢，擴充到6線篩檢，對醫護同仁的安全也更有保障。

屏東市國仁醫院社區篩檢站，在國仁醫院正對面的戶外空地，國仁醫院行政副院長、檢驗科主任吳諺廷說，社區篩檢站針對社區需有居民篩檢，不會與急診病人混在一起，屏東爆發疫情以來，國仁支援各項專案，從枋寮、枋山專案、移工專案、北農專案。

吳諺廷說，曾經一天最高社區篩檢量達520人次，從6月初支援移工專案開始累計有超過3千人次篩檢，先前社區篩檢站只有兩線，醫護人員穿上兔寶寶裝後，溫度至少40度以上，炎熱天氣，不敢喝水，心理壓力相對大。

國仁醫院執行長鍾佳蓉說，國仁醫院位在進入屏東市入口，社區篩檢站扮演屏北地區篩檢量能，也守護屏東市，感謝扶輪社捐助正壓採檢站，增加原有的篩檢量能外，也讓醫護人員執行任務時不會太熱。

國際扶輪社3523地區台北高峰扶輪社深感醫護人員防疫辛苦，捐贈一座「正壓採檢站」給國仁醫院，國仁醫院執行長鍾佳蓉說，有正壓採檢站，採檢作業更方便，從原本2線篩檢，擴充到6線篩檢，對醫護同仁安全更有保障。記者劉星君／攝影
國際扶輪社3523地區台北高峰扶輪社深感醫護人員防疫辛苦，捐贈一座「正壓採檢站」給國仁醫院，國仁醫院執行長鍾佳蓉說，有正壓採檢站，採檢作業更方便，從原本2線篩檢，擴充到6線篩檢，對醫護同仁安全更有保障。記者劉星君／攝影

屏東縣 篩檢站 醫護人員

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