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高美館2021《泛‧南‧島藝術祭》國內外23組藝術家參展

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
《泛．南．島藝術祭》展覽主視覺，由角白設計負責人莊濟寰操刀規畫，引申「海洋」和「島嶼」的概念。圖／高美館提供
《泛．南．島藝術祭》展覽主視覺，由角白設計負責人莊濟寰操刀規畫，引申「海洋」和「島嶼」的概念。圖／高美館提供

高雄市立美術館夏季大展《泛．南．島藝術祭》，因應國內COVID-19疫情影響，如果能夠微解封，展期暫訂7月中旬至10月31日登場。今日公布參展名單，邀請臺灣、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、巴基斯坦、法國共23組藝術家／團隊共同參與展出。

《泛．南．島藝術祭》由高美館長李玉玲擔任總策展人，紐西蘭戈維特－布魯斯特美術館館長札拉・斯坦霍普Zara Stanhope，與紐西蘭帕特迦藝術博物館館長魯本．福連德Reuben Friend，擔任國際策展顧問。高美館策展團隊共同以島嶼作為關注基準點，擁抱海洋流動、去疆界的特質，歷時近三年的研究踏查，推出既包含國際藝術語彙、又融貫在地文化脈絡的跨域展演。

高美館表示，《泛．南．島藝術祭》展覽命題「泛．南．島」的意涵，分別為：「泛 Pan」意旨廣泛與跨越邊界的視野，「南方 Austro」代表多元與非中心收束的觀點，而「島嶼 Neisan」則訴說著海洋性的多邊連結。

《泛．南．島藝術祭》展區分為〈從已知到未知〉、〈暗黑島嶼〉與〈生生流轉〉三項子題，邀請23組國內外藝術家、團隊，帶來代表作品、新作或現地創作。參展藝術家包括2022年威尼斯雙年展紐西蘭館代表Yuki Kihara、王虹凱、吳思嶔、吳燦政、杉本博司、宜德思．盧信、拉黑子．達立夫、東冬．侯溫、林介文、拉拉．魯克（Lala Rukh）、邱杰森＆莫珊嵐、簡．金．凱森（Jane Jin Kaisen）、約翰．普爾（John Pule）、娜辛娜．霍海亞（Ngahina Hohaia）、張致中、張恩滿、強納森．瓊斯（Jonathan Jones）、蒂摩爾古薪舞集、雷恩、雷斌、劉哲安、盧建銘、蘿拉．葛里諾（Lola Greeno）。

李玉玲表示，高美館近年以「南方」為核心，擴延為更大尺幅的多元史觀概念「大南方South Plus」，作為策展研究的新座標，嘗試鬆脫地理指涉的「南方」，迎向具當代性策展思維的「全球南方」。

《泛．南．島藝術祭》策展顧問札拉・斯坦霍普Zara Stanhope。圖／高美館提供
《泛．南．島藝術祭》策展顧問札拉・斯坦霍普Zara Stanhope。圖／高美館提供
《泛．南．島藝術祭》策展顧問魯本．福連德Reuben Friend。圖／高美館提供
《泛．南．島藝術祭》策展顧問魯本．福連德Reuben Friend。圖／高美館提供

紐西蘭 藝術家 館長

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