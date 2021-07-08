高雄3夜市將復業 飯店也盼微解封

全國新冠肺炎3級警戒至12日後微解封呼聲高，高雄凱旋觀光夜市、一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場宣布17日復業。也有飯店餐飲業者加裝安全隔板、縮減餐廳座位、採梅花座等，盼迎接客人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，民眾開始盼望微解封，高雄市前鎮區凱旋四路的凱旋觀光夜市、一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場，宣布將於7月17日恢復營業。

三大市場管理處執行長許芳瑞及夜市主委劉坤松表示，全場採實名制，人流管制，戴口罩、酒精消毒，量體溫，餐飲業不論生熟食都要加蓋或遮罩，有測量到攝氏37.5度者不能進場擺攤或消費。轄區警方和經發局等人也事先到場勘查部署。

位於前鎮區凱旋四路的凱旋觀光夜市有攤商300攤、一德勞工夜市200攤、凱旋跳蚤市場有150攤，受疫情影響，5月17日就宣布暫停營業。有的攤商盼早日復業，重拾工作，但也有部分攤商選擇再觀望。

此外，高雄飯店餐飲業者也期待微解封，如義大皇家酒店、漢來美食等業者已準備相關措施，除量體溫、消毒、實聯制等，餐廳座位已加裝安全隔板，同時縮減餐廳座位、採梅花座等。漢來美食更將調整自助餐取餐方式，改用送餐，並研擬推出折扣，感謝客人回籠。