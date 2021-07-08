高雄高職僑生烘焙防疫麵包 送醫護人員感謝守護台灣

高雄市樹德家商僑生餐飲專班學生，在台努力學習烘焙技藝，近期疫情三級警戒，學生們昨天將細心烘焙的「防疫麵包」，送給國軍高雄總醫院的醫護人員，感謝大家的辛苦。來自於越南的僑生張氏碧草說，希望醫護人員吃了我們做的麵包，能夠補充元氣，學生也會努力防疫。

樹德家商教官陳主衛表示，在校學習的餐飲專班僑生每周烘焙實做麵包，建議學生學以致用，製贈手做麵包給在防疫前線的國軍醫護人員，獲校長陳茂的肯定與支持。主任教官蔡永和說明國軍醫護人員在嚴峻疫情下工作艱辛，學生烘焙麵包送醫護人員，也有全民防疫的意涵，大家一起建立守護家園的安全防線。

樹德家商僑生餐飲專班導師戴凡庭表示，新冠疫情嚴峻，學生每天看到電視新聞報導，除了也擔憂家鄉的親人外，也希望能貢獻一己之力，支持前方的防疫醫護人員，雖不能像社會有名人士能捐錢購買醫療器材給醫院來幫助確診病患，但本著「學以致用、貢獻所學」的初心，製作麵包來聲援醫護。

烘焙指導老師賈若茵說，麵包製作初期，發現學生因為經驗不足，偶有麵糰發酵不足、麵包烤焦、造型歧異的狀況發生。但是這些來印尼、越南、緬甸等國僑生們，學習態度認真，不怕困難，一次又一次的練習，按照師長指導逐漸掌握製作技巧，一次比一次更成功、更美味。學生等麵包降溫後包裝入袋，滿心歡喜想送給醫護人員。