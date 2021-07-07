幼兒園、課照教職員今打疫苗 岡山農工接種率超過9成
高雄市今開放幼兒園、課照中心教職員接種疫苗，施打意願踴躍。岡山農工疫苗接種站指揮官、海洋局長張漢雄說，幼教老師根據各區分流接種，沒有造成擁擠，今天下午3時許總施打率已超過9成，總施打760多人。
高雄市教育局表示，疫情期間家長平時要工作無法托育，又要照顧小朋友，解封後幼兒園首當其衝，安排幼兒園、課照中心教職員接種疫苗，目前國中小、高中教職員名單已在造冊，預計7月底前可接種，力拚9月開學前打完。
現場有幼教老師打完疫苗，熱心分享普拿疼給同時段來的同事，也有幼兒園開娃娃車帶老師到場打疫苗。彭姓幼教老師表示，擔心開學小朋友到學校上課會有風險，趕快來打疫苗。
吳姓小姐與丈夫都是課照中心教職員，她表示，感謝政府有想到他們的需求，希望趕快復課。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言