幼兒園、課照教職員今打疫苗 岡山農工接種率超過9成

高雄市今開放幼兒園、課照中心教職員接種疫苗，施打意願踴躍。岡山農工疫苗接種站指揮官、海洋局長張漢雄說，幼教老師根據各區分流接種，沒有造成擁擠，今天下午3時許總施打率已超過9成，總施打760多人。

高雄市教育局表示，疫情期間家長平時要工作無法托育，又要照顧小朋友，解封後幼兒園首當其衝，安排幼兒園、課照中心教職員接種疫苗，目前國中小、高中教職員名單已在造冊，預計7月底前可接種，力拚9月開學前打完。

現場有幼教老師打完疫苗，熱心分享普拿疼給同時段來的同事，也有幼兒園開娃娃車帶老師到場打疫苗。彭姓幼教老師表示，擔心開學小朋友到學校上課會有風險，趕快來打疫苗。