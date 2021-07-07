高捷運量疫情銳減逾9成 獲交通部納入紓困對象

受疫情衝擊，高雄捷運運量自疫情三級警戒後銳減逾9成，預估到年底虧損高達近13億元。去年疫情未被納入紓困對象，今天終於獲交通部修法納入紓困對象協助。

高雄捷運公司是全國唯一民營的大眾捷運公司，今年營運邁入第13年。高捷表示，去年春節爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）前，營運狀況逐年成長，但疫情爆發後，去年收入較前一年短少4.3億元。

高捷公司表示，5月19日疫情三級警戒後，平均日運量從108年的17萬9161人次，下滑到平常日約2萬人次、假日約1萬人次，銳減逾9成。若情況持續到年底，恐怕虧損高達新台幣12.93億元，達公司實收資本額27.86億元的46.4%。

「根本沒收入！」高捷公司說，在沒有收入情況下，歲修、營運等支出照常要付，還多了部分防疫成本，營運真的很辛苦，很高興能被納入紓困對象。這也是高捷首度因新冠肺炎疫情被納為紓困對象。

立委賴瑞隆說，包括台北市、新北市、桃園市、台中市等捷運，都是由官股成立的公營事業辦理，因此未納入針對民間企業的紓困措施。但高捷是唯一民營大眾捷運公司，依法屬「民營事業」，應被納入紓困對象。

賴瑞隆協助高捷向交通部爭取修正紓困辦法，讓高捷公司也能得到紓困補助，經過多次討論，交通部今天終於修訂辦法，將民營大眾捷運業者納入紓困對象，並提供防疫物資給高捷。

高捷是由中國鋼鐵股份有限公司邀集統一、新光人壽其它企業在民國89年5月10日「高雄捷運股份有限公司籌備處」，由高雄市政府成立甄審委員會評定為最優申請人，經與高市府議約完成後籌組公司，並於90年1月12日雙方簽訂「興建營運合約」與「開發合約」。

90年10月動工興建，經過6年多興建期，紅、橘兩線在97年通車營運。高捷興建與營運特許期間合計36年，自90年10月底開工日起算，特許期間至126年10月底止。