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疫情遲未解封 金門夏季重點活動取消或延期

中央社 / 金門縣7日電

每年金門夏季重頭戲金湖海灘花蛤季，考量疫情尚未完全解封，金湖鎮公所今天宣布，為了保障民眾健康與安全，原訂9日至11日活動取消，但靜態項目將視情況可能延後辦理。

金湖花蛤季是金門一鄉一特色重點活動，每年暑假期間登場，今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情遲遲未能完全緩解，主辦單位金湖鎮公所經過整體評估，下午宣布為了配合禁止群聚，原訂「high一夏演唱會」、花蛤小天使、歌唱比賽及海灘遊憩等活動將停止舉辦。

但靜態活動，如攝影比賽、寫生比賽、成功海防坑道燈光展，鎮公所表示，將視疫情趨緩後持續辦理。後續相關活動請密切關注臉書粉專「金湖報馬仔」。

此外，原訂16日到25日舉辦的第46屆金湖盃暨2021老馬盃籃球邀請賽，也因疫情受阻延後辦理。鎮公所表示，這次參賽隊伍原本有男子組17隊、女子組8隊、國男組10隊、國女組6隊，老馬組、中馬組、青馬組共12隊，其中不乏知名國手，令球友十分期待。

鎮長陳文顧表示，疫情以來，鎮公所仍積極規劃各項活動，雖然中央有可能解封，但鎮公所仍須面對現實，減少所有可能的潛在風險，把所有選手以及參與人員的健康與安全放在第一位。因為取消或延後舉辦活動，後續辦理時間將配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，另外通知。

疫情 金門 攝影比賽

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