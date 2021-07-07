枋寮醫院線上門診先恢復 下周拚回復正常急門診

屏東縣今天零確診，國人關切的Delta變異株群聚案，縣府今說，居家隔離的667人採檢都是陰性，目前已控制。至於Delta確診者足跡重疊的枋寮醫院，上月28日起停止急門診，中央今表示，全院人員二採皆為陰性後，先恢復線上門診，10至11日第三度篩檢，院方明天向縣府提出復診計畫書，優先恢復急診，門診降載規畫先開婦兒和內外科，希望下周能恢復營運。

縣府表示，6月14日後到過枋寮醫院的民眾，截至7月5日已採檢人數3478人，尚未採檢909人、外縣市未採檢者33人，其中，6月16日高風險日（即枋山與枋寮確診個案在同一候診區高度關聯的看診日）到過枋醫者，原有17人未採檢，已找到14人，採檢全呈陰性，尚有3人聯絡中，呼籲尚未採檢者盡速到相關醫療院所採檢。

枋寮醫院從6月28日起停止急門診，縣府說，醫院恢復營運的原則，包括「醫療降載、收治分流、逐步解封」，截至目前第1、2次全院篩檢全數陰性，7月10至11日將進行第3次全院篩檢；在此之前，枋醫必須提交給縣衛生局第一階段有關急診相關工作人員PCR檢驗報告、排班、人員接種疫苗等資料及急診營運恢復計畫等資料，縣府會據以報請中央同意恢復營運。

枋醫醫院說，院方希望優先恢復急診，第一次採檢全院人員都陰性，3日至5日的全院第2次全院篩檢，也全數陰性，中央同意先恢復線上門診和慢性病的「藥來速」領藥，10日至11日第3次全院篩檢，急診30名醫護人員已打完2劑疫苗，明天並向縣府送復診計畫書，希望下周就能恢復正常營運。