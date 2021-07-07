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防Delta變種病毒 行政院顧問鄭宏輝南下屏東捐2千件防護衣

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
行政院政務顧問鄭宏輝今天捐贈2千件防護衣給屏東縣衛生局。圖／鄭宏輝辦公室提供
行政院政務顧問鄭宏輝今天捐贈2千件防護衣給屏東縣衛生局。圖／鄭宏輝辦公室提供

屏東日前爆發Delta變種病毒感染群聚疫情，累計確診17例。由於該變種株的傳染力是傳統病毒株2倍，行政院顧問鄭宏輝今天特別到國境之南捐贈滿車共2千件防護衣，他指防護衣是本土疫情下最緊缺的物資，希望防護衣能保護屏東的最前線防疫人員。

鄭宏輝跨越300公里距離的心意，讓屏東縣長潘孟安感動，還致電鄭宏輝表示感謝；但因防疫工作繁忙，由屏東縣衛生局長施丞貴代表受贈。立法委員周春米也參與捐贈儀式，她說，獲悉鄭宏輝的捐贈，自己第一時間聯絡縣府衛生局，謝謝新竹人的關懷。

鄭宏輝說，先前苗栗爆發移工群聚事件，自己與財經網美胡采蘋等人募集了一批防護衣，由他親自送往竹市、竹縣、苗栗，最近有看到屏東出現變種病毒案例，胡采蘋等人討論，強調「同島一命」不是說說而已，不只要送去，而且速度要快，量也要大。

周春米說，看到鄭宏輝親自捐贈防護衣來屏東，也收到總召柯建銘的關心，很感謝來自全台的善意；屏東疫情已持續2個禮拜，大規模的篩檢、隔離都在快速地消耗防疫物資儲備，這次收到2千件高等級防護衣，讓縣府在物資的調度分配上會更有餘裕。

「台灣人的團結才是對抗病毒最強大的武器！」鄭宏輝說，自己當了20年義消，深知裝備不足對前線有多麼危險，不論疫情發生在哪裡，我們都要全力支援，很高興這次能為台灣付出心力，也謝謝所有捐贈防護衣的人，這些都是最珍貴的人性光亮。

行政院政務顧問鄭宏輝（右）今天捐贈2千件防護衣給屏東縣衛生局，局長施丞貴、立委周春米出席捐贈儀式。圖／鄭宏輝辦公室提供
行政院政務顧問鄭宏輝（右）今天捐贈2千件防護衣給屏東縣衛生局，局長施丞貴、立委周春米出席捐贈儀式。圖／鄭宏輝辦公室提供

屏東縣 鄭宏輝 疫情

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