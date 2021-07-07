高市全國首推MaaS 獲APEC運輸工作小組肯定

高雄MeNGo為亞洲第一個推動MaaS都市，成果獲APEC經濟體肯定。6日在交通部視訊會議主辦APEC運輸工作小組、複合運輸與智慧型運輸系統專家小組第一屆政策主題會議中獲邀分享。

交通行動服務（Mobility as a Service，簡稱MaaS）是全球城市發展趨勢，高市府率先推動的MeN Go交通月票結合一卡通的實體票卡。使用人次突破800萬，MeNGo 2.0服務再升級，針對製造、交通、醫療等，建構智慧城市，提供更便捷、安全、舒適生活環境。

交通部6日過視訊會議方式主辦APEC運輸工作小組（Transportation Working Group,TPT-WG）、複合運輸與智慧型運輸系統專家小組（Intermodal andIntelligent Transportation Systems ExpertsGroup,IIEG）第一屆政策主題會議。

會議涵蓋相關領域政府機關代表、專家學者、業界等17個經濟體超過百人報名參加，顯示高雄市在MaaS領域的推動成果獲得肯定。包括澳洲雪梨、韓國、日本（小田急電鐵），以及高雄MeNGo都分享推動MaaS的經驗。日本小田急電鐵更在民國110年1月即與高雄市透過視訊交換MaaS推動的歷程與經驗分享。

高雄市政府交通局長張淑娟表示，整合捷運、輕軌、渡輪、公車、計程車及共享運具發行MeNGo卡，提供市民一次購足多樣運具選擇、且更經濟實惠交通票卡，並贈送MeNGo Point優惠點數，最高達600點，可轉乘YouBike 2.0及其他共享運具，有MeNGo卡，讓民眾出門到回家「交通攏免煩惱」。

張淑娟說，目前使用MeNGo卡的市民，有35%是由原本汽機車族移轉過來，顯見這項創新服務，的確可吸引民眾改變交通運具使用習慣，進而降低空汙及騎乘機車事故率，這也是各國促成MaaS發展的重要元素。

交通局運輸管理科表示，高雄市於107年9月推動MaaS計畫，會員數已達3.4萬人、累計銷售月票17.6萬張、公共運輸使用次數已超過1000萬人次。

將持續精進各項服務，並為因應2021國慶煙火和2022台灣燈會，將推出時數型MeNGo卡，並開發QR乘車碼，讓遊客享受更方便、快捷交通行動服務。