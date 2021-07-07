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微解封呼聲高 陳其邁：不建議跨區移動

中央社 / 高雄7日電

高雄市連續多日未有新冠肺炎確診個案，但市長陳其邁今天說，不要覺得幾天零確診很開心，這疾病以後會社區化、流感化，快打疫苗才能終結疫情。微解封呼聲高，但他不建議跨區移動。

全國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3級警戒12日後，微解封呼聲不斷，高雄市議會民進黨團今天表示，盼讓市府優先研擬「微解封」配套，建議議會8月初再復會。

陳其邁說，現在市府防疫優先，對於微解封，他不建議人潮跨區移動，盼疫情熱區加快清除未明感染源、切除社區隱形傳播鏈，台灣才能安全，也才是同島一命道理，「等不明感染源清除後，再來考慮跨區移動」。

陳其邁說，對高雄來講，高雄社區相對安全，有思考適度開放，但開放要有配套，如特定高風險工作職業場域如醫院、長照機構等，要快篩、篩檢，確保安全。藉由篩檢、施打疫苗，加強工作或活動場域安全很重要。

高雄連續多日零確診個案，陳其邁也語重心長說，不要覺得零確診很開心，疾病就會這樣結束，「這疾病不會結束，以後會社區化、流感化」，還有很長一段時間要對抗，所以趕快去打疫苗，輪到施打拜託一定要去打，才是終結疫情最好工具。

微解封 陳其邁 新冠肺炎

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