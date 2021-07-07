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金門三創紓困諮詢辦公室 前進烈嶼駐點服務

中央社 / 金門縣7日電

疫情重創產業，金門縣政府表示，考量烈嶼民眾來往交通不便，三創紓困辦公室今天起駐點烈嶼鄉公所，提供烈嶼民眾商業服務業諮詢服務，業者可備妥文件到烈嶼鄉公所櫃台辦理。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，縣府三創紓困諮詢辦公室自6月7日成立以來，提供在地業者中央、地方紓困諮詢，已服務千餘人次；為了加強為民服務力道，6月30日起更提供現場諮詢服務。

縣府表示，民眾反映透過現場工作人員協助檢視資料齊全度、指導線上操作上傳申請，使不了解電腦操作請的民眾都能在服務後，順利向經濟部商業服務業申請紓困更為簡便。

建設處表示，考量烈嶼鄉親來往交通不便，規劃三創紓困辦公室駐點服務從今天起駐點烈嶼鄉公所，提供烈嶼鄉親商業服務業諮詢服務；時間是每週一到週五上午9時到12時、下午2時至5時，地點在烈嶼鄉公所。

建設處提醒，請符合資格的烈嶼民眾備齊相關資料，如申請書、業績衰退逾50%的證明文件、存摺影本，就近至烈嶼鄉公所申請諮詢服務；至於業績衰退逾50%的證明文件，民眾可向國稅局申請403報表；小規模營業人每月未達營業額起徵點者，需檢附免徵營業稅相關證明等文件。業者資料準備越完整，中央主管機關審核補助撥款就越快速。

疫情 新冠肺炎

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