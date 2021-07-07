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高雄凱旋觀光夜市「微解封」 7月17日恢復營業

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄凱旋觀光夜市自主性休業，預計7月17日（星期六）恢復營業。圖／市集管委會提供
高雄凱旋觀光夜市自主性休業，預計7月17日（星期六）恢復營業。圖／市集管委會提供

三級警戒之際，高雄市不少夜市自主性歇業，近日不少夜市都在「微解封」，繼瑞豐觀光夜市復業之後，高雄市凱旋觀光夜市、一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場也拚生計，三大市集今天聯合宣布，7月17日（星期六）恢復營業，會採嚴格人流控管與遵守相關防疫規定。

高雄市前鎮區凱旋四路的凱旋觀光夜市腹地寬廣，另設置一德勞工夜市及凱旋跳蚤市場。因疫情關係，三大市集從5月中旬起自主性停業至今，三大市集管理處執行長許芳瑞表示，凱旋夜市300攤，一德勞工夜市200攤，凱旋跳蚤市場150攤，疫情影響攤商生計甚鉅，因應疫情趨緩決定復業。

今天上午，市府經發局、前鎮警分局交通組率同一心派出所員警前往夜市會勘出入動線。許芳瑞表示，復業後，凱旋夜市營業時間調整為周五至周一，一周營業四天，全場採實名制，會加強人流管制，餐飲業不論生熟食都要加蓋或遮罩隔離，體溫37.5度者不能進場擺攤或消費。

夜市 疫情 高雄市

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