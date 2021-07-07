加油音檔為接種站人員打氣 高流3天募集31組藝人

高雄巨蛋接種站傳來31組藝人加油聲，要為防疫人員打氣。高雄市政府文化局今天表示，透過高雄流行音樂中心，成功在3天內號召多組藝人加油音檔，希望支持第一線人員抗疫。

「哈囉！大家好，我是田馥甄，現場的你們都是防疫英雄，感謝大家為防疫盡一份心力，加油加油！」高雄市今天為9000多位幼兒園教職員接種疫苗，因應即將來臨的新學期，眾人還能在疫苗接種站現場聽見天后田馥甄的加油聲。

文化局表示，疫苗施打以來，文化局除了肩負巨蛋疫苗接種站任務，也思考藝文工作者在這波防疫工作中如何用自身專業撫慰人心。先前由副市長史哲發起「藝起陪伴」計畫，邀請國際級演奏家在接種站演奏音樂，也請在地歌仔戲團向長輩們宣導防疫，獲得長輩好評。

文化局長王文翠表示，今天巨蛋站施打對象是高雄市9000名幼教工作者，老師們在停課期間也承受了許多壓力，面對辛苦的防疫工作，文化局請高雄流行音樂中心邀請流行音樂界為現場教職員加油並向醫護人員致敬。

因此，今天在巨蛋疫苗接種站現場，除了播放高流特選的勇氣歌單，也邀請眾家藝人歌手錄製加油口號，讓現場的人們得到安定的能量，響應藝人包括9m88、Leo王、田馥甄、艾怡良、宇宙人、林宥嘉等。

高流執行長李欣芸表示，希望能持續透過音樂，將正面能量傳遞給每一位民眾，因此邀請眾歌手藝人們大力發聲，錄製打氣的口號送給大家，感謝流行音樂界熱情響應，只花3天就募集到31組歌手藝人的加油音檔，以實際行動支持第一線的醫護人員，共同抗疫。