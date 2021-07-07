快訊

「兩成重症可救回」張上淳為DNR失言致歉：無指責之意

指揮中心：62萬AZ疫苗估下午15:40分抵台 效期至10月30日

加油音檔為接種站人員打氣 高流3天募集31組藝人

中央社 / 高雄7日電

高雄巨蛋接種站傳來31組藝人加油聲，要為防疫人員打氣。高雄市政府文化局今天表示，透過高雄流行音樂中心，成功在3天內號召多組藝人加油音檔，希望支持第一線人員抗疫。

「哈囉！大家好，我是田馥甄，現場的你們都是防疫英雄，感謝大家為防疫盡一份心力，加油加油！」高雄市今天為9000多位幼兒園教職員接種疫苗，因應即將來臨的新學期，眾人還能在疫苗接種站現場聽見天后田馥甄的加油聲。

文化局表示，疫苗施打以來，文化局除了肩負巨蛋疫苗接種站任務，也思考藝文工作者在這波防疫工作中如何用自身專業撫慰人心。先前由副市長史哲發起「藝起陪伴」計畫，邀請國際級演奏家在接種站演奏音樂，也請在地歌仔戲團向長輩們宣導防疫，獲得長輩好評。

文化局長王文翠表示，今天巨蛋站施打對象是高雄市9000名幼教工作者，老師們在停課期間也承受了許多壓力，面對辛苦的防疫工作，文化局請高雄流行音樂中心邀請流行音樂界為現場教職員加油並向醫護人員致敬。

因此，今天在巨蛋疫苗接種站現場，除了播放高流特選的勇氣歌單，也邀請眾家藝人歌手錄製加油口號，讓現場的人們得到安定的能量，響應藝人包括9m88、Leo王、田馥甄、艾怡良、宇宙人、林宥嘉等。

高流執行長李欣芸表示，希望能持續透過音樂，將正面能量傳遞給每一位民眾，因此邀請眾歌手藝人們大力發聲，錄製打氣的口號送給大家，感謝流行音樂界熱情響應，只花3天就募集到31組歌手藝人的加油音檔，以實際行動支持第一線的醫護人員，共同抗疫。

文化局 疫苗

延伸閱讀

竹縣文化局圖書館推「預約取書得來速」 明起開放預約

S.H.E的「疫」外收穫？她煮出商機滾動錢潮

雙鐵車票熱賣遇返鄉潮 田馥甄曝隱憂：實在安不了心

金曲32延期　JJ、青峰、田馥甄攜入圍者合唱新版「手牽手」應援

相關新聞

金門唯一防疫旅館金金禮寓 要讓居檢者有回家的感覺

金門的防疫旅館現在有更好的選擇！去年才剛落成開幕的SOLIS金金禮寓，響應金門縣政府的徵招，上月正式成為金門「唯一」的防...

娃娃車變身疫苗專車 高市幼兒園教職員全體打疫苗

高雄市今天開放全市公私立幼兒園、課照中心教職員疫苗接種，共有近9千名人員分別到6個接種站注射。一大早接到通知的教職員早早...

屏東潮厝青年打造泰國蝦雞蛋糕 推出「潮蝦燒」

別懷疑，雞蛋糕也能加入泰國蝦！屏東縣里港鄉潮厝社區李佳燕、李佳鈴，姐妹倆帶領侄子李羿頻，創意發想，將社區重要產業泰國蝦入...

旅行社推線上墾丁實境遊 為防疫宅生活紓解旅遊癮

防疫警戒3級延至7月12日，屏東恆春半島在地的島風行旅旅行社6月推出線上旅遊和體驗活動受到好評，本月再推出系列活動，包括...

高雄三民全民運動中心獲補助 可望2023年完工啟用

根據體育署白皮書報告，高雄運動人口全國排名第三，但目前僅有一座鳳山國民運動中心（鳳山體育園區），在六都中算後段班。立委李...

攜手抗疫！余仁生公司致贈近千包中藥材支援金門

新冠肺炎疫情方興未艾，金門目前仍是全國唯一一個「零確診」的縣市，品牌有百年歷史的余仁生股份有限公司日前捐贈天麻與花旗蔘等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。