高雄小港黑鷹首次出任務 飛行員：更安心更有信心

空勤總隊第三大隊第一隊去年底加入6架「直升機界勞斯萊斯」黑鷹直升機，7月投入救難，昨天黑鷹直升機首次完成海上救援，正駕駛郭建華說，精良設備讓他飛行更安心更有信心。

空勤總隊第三大隊第一隊去年新機棚啟用，並新加入6架重型黑鷹直升機，總統蔡英文當時還到高雄出席「空中勤務總隊勤務第三大隊第一隊復編暨高雄駐地廳舍棚廠落成啟用典禮」，並登機視察救難黑鷹直升機各項裝備。

空中勤務總隊高雄小港機場駐地勤務第三大隊第一隊今天表示，今年1到6月進行飛行員、機工長等人員訓練，7月1日正式值勤上工。

昨天下午5時許，一艘新加坡籍貨櫃輪，船上有一名38歲中國籍船員，疑似作業不慎，頭部受重物撞擊，疑有顱內出血，請求空勤直升機救援後送。

空勤總隊高雄小港機場駐地勤務第三大隊第一隊接獲通知後，飛機編號NA-713的重型黑鷹直升機人員及飛機完成整備，下午5時40分開車，完成各系統檢查正常後，下午5時56分起飛，經定向目標區，於下午6時21分發現貨櫃輪。

黑鷹直升機實施空中偵察及搜救航線，下午6時34分在貨櫃輪操控室左側實施吊掛作業，約5分鐘後接人返回高雄，於6時59分落地，滑至小港機場33停機點，交由地面救護車醫療後送。

空勤總隊高雄小港機場駐地勤務第三大隊第一隊表示，救援的中國籍船員上機時意識清醒，無明顯外傷，這也是黑鷹重型直升機成軍後的第一次海上任務。

首次駕駛黑鷹出任務的郭建華說，國家購買設備精良的直升機，讓駕駛飛行更有信心，也更安心。黑鷹多了目標定位系統，提升飛行安全係數，讓他能更無後顧之憂，專注飛行救援工作。