金門大學開發互動式CPR教學輔具 造福心搏驟停患者
國立金門大學今天表示，資訊工程學系開發互動式CPR教學輔具，並設計成人與嬰幼兒2種類型，將有效推廣心肺復甦術CPR教學，並透過申請發明專利，造福心搏驟停患者。
金門大學表示，資工系教授趙于翔團隊開發的這套教學輔具，主要概念是以互動式CPR教學為主軸，透過CPR人體模型操作平台、CPR互動式教學軟體，以及使用者三方互動達到有效學習目的。研究成果除發表在研討會和學術刊物上，並在多項競賽中獲得肯定。
趙于翔表示，這套輔具在人體模型操作平台中裝設感測器，當使用者操作CPR步驟時，感測器會將測得數據透過無線傳輸傳送回電腦端，電腦端將取得的數據呈現給使用者觀看，並提醒使用者動作正確與否。使用者透過互動式介面中的影片、文字解說以及注意事項，在不經由旁人協助，即可順利學習心肺復甦術。
趙于翔指出，這套系統除給予使用者即時動作正確性的回饋外，也可透過自行選擇不熟練的流程進行練習，從而達到自我學習目的。另一方面，為使CPR適用年齡範圍擴大，除開發成人版互動式CPR教學輔具之外，也特別開發嬰幼兒心肺復甦術的版本，打造一個能廣泛使用的家用型互動式嬰幼兒CPR教學輔具。
金大校長陳建民表示，心肺復甦術CPR並非單一的技術，而是包含了系列的評估及行動。根據統計，如果在患者倒地後4分鐘內進行CPR，8分鐘內做高級心臟救護術（ACLS），則患者救活率可達43%。因此，落實CPR推廣並建立完善緊急醫療救護，是減少意外災害傷亡的有效方法。
金大表示，這項研究將結合金大護理專業領域，打造跨領域整合應用成果，也期望在地應用上能有更多的應用，增進地方醫護能量。相關示範影片可在Youtube平台輸入「互動式CPR教學輔具」、「互動式嬰幼兒CPR教學輔具」搜尋觀看。
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