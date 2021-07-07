娃娃車變身疫苗專車 高市幼兒園教職員全體打疫苗

高雄市今天開放全市公私立幼兒園、課照中心教職員疫苗接種，共有近9千名人員分別到6個接種站注射。一大早接到通知的教職員早早就按時段前來打疫苗，還有幼兒園直接派娃娃車充當疫苗專車，帶著老師與職員前來打疫苗，大家很高興能打到疫苗，覺得這也是建立對幼兒的保護網，高雄阮綜合醫院也派出近百名醫護人員在高雄展覽館協助疫苗注射，場面井然有序平均只花20分鐘就完成疫苗注射。

高雄市教育局表示，今天依造冊有8984名要接種，幼兒園教職員有8023人，課照中心教職員有961人。安排在上、下午，分別前往美濃國中體育館、高雄科技大學楠梓校區體育館、高雄展覽館、巨蛋體育館、鳳山體育館、岡山農工6個接種站打疫苗。除加快相關人員接種外，同時加強教托育機構防疫工作，包括場所全面清消，幼兒園啟用前，完成全體工作人員PCR檢驗，工作人員每周進行一次快篩檢查，保障幼兒及教職員的健康與權益，家長也放心家中寶貝的安全。 高雄市今天開放全市公私立幼兒園、課照中心教職員疫苗接種，學校娃娃車變身疫苗專車帶著幼教老師前來接種疫苗。記者劉學聖／攝影 高雄市今天開放全市公私立幼兒園、課照中心教職員疫苗接種，共有近9千名人員分別到6個接種站注射。記者劉學聖／攝影 高雄市今天開放全市公私立幼兒園、課照中心教職員疫苗接種，共有近9千名人員分別到6個接種站注射，一大早就有許多幼教老師前來打針。記者劉學聖／攝影 高雄市今天開放全市公私立幼兒園、課照中心教職員疫苗接種，學校娃娃車變身疫苗專車帶著幼教老師前來接種疫苗。記者劉學聖／攝影 高雄市今天開放全市公私立幼兒園、課照中心教職員疫苗接種，共有近9千名人員分別到6個接種站注射，一大早就有許多幼教老師前來打針。記者劉學聖／攝影