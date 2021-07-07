屏東潮厝青年打造泰國蝦雞蛋糕 推出「潮蝦燒」
別懷疑，雞蛋糕也能加入泰國蝦！屏東縣里港鄉潮厝社區李佳燕、李佳鈴，姐妹倆帶領侄子李羿頻，創意發想，將社區重要產業泰國蝦入餡，打造「潮蝦」新品牌，結合時下創業流行的行動攤車，推出泰國蝦雞蛋糕「潮蝦燒」，顛覆大家對雞蛋糕產業的視覺與味蕾。
屏東是泰國蝦的養殖大縣，全縣約有1600戶從業，主要分布在鹽埔、里港、九如及潮州一帶，養殖面積達1380餘公頃，年產量約6000公噸，年產值高達新台幣18億7000萬元占全國生產百分之75。其中，潮厝社區泰國蝦產值又占了里港鄉一半左右，全社區約60%以上的居民皆是從事泰國蝦養殖。
里港鄉潮厝社區約從民國77年開始轉型養殖泰國蝦，適逢經濟起飛與草蝦飼養危機，讓泰國蝦市場銷售達高峰，從6歲起便跟著父母務農的李佳燕、李佳鈴姊妹兩人，看到泰國蝦農無法掌握通路自行販售、以及需用活體氧氣運輸等待大盤商收購的情形，就一直思索有沒有其他銷售管道或方式。
隨著屏東縣農再社區產業轉型生技美妝、生鮮加工等經驗與案例，再加上縣府徵求青年參與農村再生社區方案設計競賽，42歲的李佳燕和41歲的李佳鈴姊妹，帶著年僅20歲的侄子李羿頻一起提案，以泰國蝦為主要商品，推出周邊產品研發與設計。
她們以國民零食雞蛋糕結合泰國蝦研發與生產，以泰國蝦外型製作雞蛋糕模型，將整隻泰國蝦入餡，並結合行動創業的攤車，打造新品牌「潮蝦」，將結合地名、青年力量、社區產業的泰國蝦雞蛋糕取名為「潮蝦燒」，作為市場區隔。
「潮蝦」擬將每月應收淨利5%回饋社區，並雇用社區媽媽做餡料食材的製作，增加社區就業機會。因應疫情的關係，目前「潮蝦燒」以定點、每日限量的方式進行販售，口味目前分為原味和泰國蝦兩種，後續將陸續推出新口味。攤車定點販售資訊請洽，可到潮蝦燒臉書粉專：https://www.facebook.com/潮蝦燒-102201058798758/
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