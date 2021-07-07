旅行社推線上墾丁實境遊　為防疫宅生活紓解旅遊癮

防疫警戒3級延至7月12日，屏東恆春半島在地的島風行旅旅行社6月推出線上旅遊和體驗活動受到好評，本月再推出系列活動，包括適合親子一起手作的點心烘焙和食魚教育、富知識涵量的梅花鹿探尋和佳樂水岩之呼吸、輕鬆休閒的恆春古城解說和海生館後場導覽，還有恆春半島風景影片免費觀賞，天天有不同主題內容，豐富居家防疫的宅生活，稍解旅遊癮。

島風行旅上月推出線上旅遊和體驗活動，並在生態旅遊社區直播與民眾即時互動，開放農特產品訂購，參與者透過網路互動的經驗很特別，還認識不少新朋友；本月在「啤酒之夜」和「食魚教育」外，還有走向戶外的「老城在在」、「梅花鹿探尋」、「佳樂水-岩之呼吸」和「海生館-神秘的研究室」、適合親子手作的「烘焙Home Bake」課程和免費觀賞的「恆春半島空拍影片」，適合各年齡層。

島風行旅營運長林志遠表示，原先推出的線上遊程比較適合成人，考量暑假期間許多學生無法到校或安親班上課，因此規畫「老城在在」、「梅花鹿探尋」和「佳樂水-岩之呼吸」等遊程，有恆春古城導覽、梅花鹿生態知識分享、佳樂水地質景觀解說，可做學生不同階段的線上學習內容；新推出的「烘焙HomeBake」邀請恆春知名點心手作老師柚子，教學製作起司蛋糕和黑豆泥布朗尼。