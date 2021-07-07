高雄三民全民運動中心獲補助 可望2023年完工啟用

根據體育署白皮書報告，高雄運動人口全國排名第三，但目前僅有一座鳳山國民運動中心（鳳山體育園區），在六都中算後段班。立委李昆澤指出，繼小港、楠梓兩處國民運動中心之後，教育部正式核定三民區全民運動中心興建計畫，總經費4億100萬元，中央補助2億元，盼全民運動中心持續促進高雄體育發展。

高雄市長陳其邁提出任內打造10座運動中心政見，日前「小港運動中心」、「楠仔坑運動中心」已經獲得教育部經費補助，陸續展開規畫設計。三民區人口數約33萬人，立委李昆澤協助爭取設置國民運動中心。

李昆澤指出，高雄市僅有一座國民運動中心，等同每十萬人僅分配0.04座運動中心，比例是六都中最低；三民區人口稠密，無論青少年、上班族或退休銀髮族都需要運動空間，三民區全民運動中心以現有的陽明溜冰場當基地，運動中心將包括綜合球場、室內游泳池、健身中心等眾多的附屬設施，

市府運發局表示，三民運動中心初步構想是將現有的陽明溜冰場拆除重建，預計規劃無障礙體適能中心、泳游池、球場等硬體設施，細部內容要等規劃報告出來才明確。局長後尊堯說，高雄今年內已經成功爭取三座國民運動中心，全預計明年動工、2023年完工；市府自行規畫部分，中正技擊館重新整修，今年10月即可重新開放使用，有信心達成10座目標。