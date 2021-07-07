攜手抗疫！余仁生公司致贈近千包中藥材支援金門

新冠肺炎疫情方興未艾，金門目前仍是全國唯一一個「零確診」的縣市，品牌有百年歷史的余仁生股份有限公司日前捐贈天麻與花旗蔘等保健湯包一批給金門縣議員唐麗輝，為金門加油，唐麗輝表示，將把相關中藥湯包分送給社區與婦女團體，希望大家都能把身體顧好，才能提升健康，抵抗頑強的病毒。

唐麗輝表示， 余仁生公司的台北分公司負責人中，有一位是旅台的金門鄉親，他眼見疫情嚴峻，特別跟公司爭取贊助一批中藥材，天麻保健湯620包，花旗蔘保健湯296包，希望可以幫助鄉親長輩保健身體；尤其花旗參與天麻，是老一輩常說有提升免疫力與保健身體的中藥材，不管是熬湯或燉補都很適合。

這次該公司所致贈的天麻與花旗參保健湯包，唐麗輝已陸續分送給婦權會與多個社區發展協會，不少老人家看到這2款湯包，都很識貨，直說以前燉補也常選擇花旗參與天麻，因為除了可幫助身體活力，還能舒緩現代人因忙碌疲累所帶來的壓力，反應相當好。

唐麗輝也感謝該公司關愛金門，並以具體的行動支持與關懷，她也代表社區的長輩們致謝。

據了解，余仁生股份有限公司成立於西元1879年，品牌至今已歷時逾142年，主要致力於成為綜合保健和養生領域，創辦人是當時在馬來西亞霹靂州務邊開設錫礦場的余廣，因為當時礦工很多都吸食鴉片來減輕疲勞，但身體卻受到毒害。余廣為了治療工人們，特別開設一間藥鋪，開始了「仁生」藥鋪。「仁」代表著仁愛，仁慈，而「生」代表生命，眾生，合起來就是「仁澤眾生」。