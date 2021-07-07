快訊

洗劫美國空軍要塞：阿富汗絕望的「不告而別撤兵記」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障限制不了她的步伐 局長王世芳笑嘆：與高跟鞋無緣

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
王世芳憑藉著法律專業，成為歷任市長倚重的幕僚。記者曹亞沿／攝影
王世芳憑藉著法律專業，成為歷任市長倚重的幕僚。記者曹亞沿／攝影

防疫任務除了衛政、民政忙翻天，市府對民眾舉發裁罰、清零計畫、違規斷水斷電等措施，其開罰正當性及程序正義都要禁得起檢驗，法制局也成為各局處重要諮詢窗口。法制局長王世芳3歲罹患小兒麻痺，雙腳不便須拄拐杖，她在公部門服務35年歷任7任市長，工作上展現法律專業，小兒麻痺成為微不足道缺陷，臉上總掛著笑容的她，心中仍有小缺憾，像是這輩子與漂亮高跟鞋無緣，也無法踏在沙灘上。

王世芳現年63歲，兒時在高雄左營成長，父親一份薪水要養4名孩子，王世芳是么女，3歲時染小兒麻痹，在醫療不發達年代，媽媽窮盡一切力量帶她針灸治療等，小學5年級曾開刀，肢體變形有改善，仍行動不便，近年更須拄拐杖行走。

國中時對法官工作產生嚮往，大學考上輔大法律系，早年司法官考試對身心障礙者有限制，禁止報考。現今許多聽起來不合理的歧視規定，在王世芳成長年代血淋淋上演著，於是她將目標轉移到律師，因緣際會進入學長的律師事務所工作。

未如願考取律師，轉而參加基層特考踏入公職，王世芳從基層做起，曾擔任高雄市政府副祕書長、代理副市長等職務，歷經7任高雄首長，王世芳展現專業、韌性，與她共事多年的一名市府主管說「世芳拚勁不輸一般人，讓人幾乎忘了她行動不便」。

身障者行的不便，王世芳特別有感，擔任法制局主秘時期，留意到公車候車平台設計對身障者不友善，分隔島高度讓身障者難跨步，王世芳發聲反映後獲得改善，她說：「畢竟我從小摔到大啊！」

王世芳育有3個孩子，擁有幸福家庭，作菜給家人品嘗是她最享受的事。問成長過程是否有缺憾，她說，「還是有的，我只能穿平底鞋，其實我很想穿穿高跟鞋」，她的雙腳在沙灘上難行走，海邊對她而言也是遙不可及。

因為與高雄岡山警分局長王世芳同名，兩人性別不同，也在不同領域，但畢竟都在公務體系，警察局長黃明昭等人曾傳錯訊息，撞名引發不少趣事。

因雙腳不便只能穿平底鞋，無法穿高跟鞋是王世芳心裡的小遺憾。記者曹亞沿／攝影
因雙腳不便只能穿平底鞋，無法穿高跟鞋是王世芳心裡的小遺憾。記者曹亞沿／攝影
3歲罹患小兒麻痹的王世芳，現在須拄著拐杖行走。記者曹亞沿／攝影
3歲罹患小兒麻痹的王世芳，現在須拄著拐杖行走。記者曹亞沿／攝影
雖行動不便，但王世芳從未覺得異於常人，更將自己的專業奉獻給家鄉。記者曹亞沿／攝影
雖行動不便，但王世芳從未覺得異於常人，更將自己的專業奉獻給家鄉。記者曹亞沿／攝影

身障者 律師

延伸閱讀

58 歲登帕奧殿堂！新北身障桌球選手盧碧春獲東京帕奧門票

附私人沙灘、原生林地 4000坪蘇格蘭「鬧鬼村」要賣480萬元

疫情使身障者購物特別難 雲林復健協會愛心送到家

烏克蘭女兵「穿高跟鞋踢正步」 政府挨轟羞辱女性

相關新聞

旅行社推線上墾丁實境遊 為防疫宅生活紓解旅遊癮

防疫警戒3級延至7月12日，屏東恆春半島在地的島風行旅旅行社6月推出線上旅遊和體驗活動受到好評，本月再推出系列活動，包括...

高雄三民全民運動中心獲補助 可望2023年完工啟用

根據體育署白皮書報告，高雄運動人口全國排名第三，但目前僅有一座鳳山國民運動中心（鳳山體育園區），在六都中算後段班。立委李...

身障限制不了她的步伐 局長王世芳笑嘆：與高跟鞋無緣

防疫任務除了衛政、民政忙翻天，市府對民眾舉發裁罰、清零計畫、違規斷水斷電等措施，其開罰正當性及程序正義都要禁得起檢驗，法...

攜手抗疫！余仁生公司致贈近千包中藥材支援金門

新冠肺炎疫情方興未艾，金門目前仍是全國唯一一個「零確診」的縣市，品牌有百年歷史的余仁生股份有限公司日前捐贈天麻與花旗蔘等...

屏東東港洽公超像集點打卡 合署辦公大樓2023年初完工

屏東縣東港鎮各級公務機關位置四散、廳舍老舊且停車空間不足，洽公民眾慨嘆不方便還笑稱「像集點打卡」，地方爭取籌設合署辦公廳...

高雄幼園、課照中心職員7日接種

國中小教職員列疫苗第七順位施打對象，各國中小近日忙造冊，避免「好心肝」事件重演，學校謹慎以對，高雄市教育局製作Q&A供各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。