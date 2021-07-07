身障限制不了她的步伐 局長王世芳笑嘆：與高跟鞋無緣

防疫任務除了衛政、民政忙翻天，市府對民眾舉發裁罰、清零計畫、違規斷水斷電等措施，其開罰正當性及程序正義都要禁得起檢驗，法制局也成為各局處重要諮詢窗口。法制局長王世芳3歲罹患小兒麻痺，雙腳不便須拄拐杖，她在公部門服務35年歷任7任市長，工作上展現法律專業，小兒麻痺成為微不足道缺陷，臉上總掛著笑容的她，心中仍有小缺憾，像是這輩子與漂亮高跟鞋無緣，也無法踏在沙灘上。

王世芳現年63歲，兒時在高雄左營成長，父親一份薪水要養4名孩子，王世芳是么女，3歲時染小兒麻痹，在醫療不發達年代，媽媽窮盡一切力量帶她針灸治療等，小學5年級曾開刀，肢體變形有改善，仍行動不便，近年更須拄拐杖行走。

國中時對法官工作產生嚮往，大學考上輔大法律系，早年司法官考試對身心障礙者有限制，禁止報考。現今許多聽起來不合理的歧視規定，在王世芳成長年代血淋淋上演著，於是她將目標轉移到律師，因緣際會進入學長的律師事務所工作。

未如願考取律師，轉而參加基層特考踏入公職，王世芳從基層做起，曾擔任高雄市政府副祕書長、代理副市長等職務，歷經7任高雄首長，王世芳展現專業、韌性，與她共事多年的一名市府主管說「世芳拚勁不輸一般人，讓人幾乎忘了她行動不便」。

身障者行的不便，王世芳特別有感，擔任法制局主秘時期，留意到公車候車平台設計對身障者不友善，分隔島高度讓身障者難跨步，王世芳發聲反映後獲得改善，她說：「畢竟我從小摔到大啊！」

王世芳育有3個孩子，擁有幸福家庭，作菜給家人品嘗是她最享受的事。問成長過程是否有缺憾，她說，「還是有的，我只能穿平底鞋，其實我很想穿穿高跟鞋」，她的雙腳在沙灘上難行走，海邊對她而言也是遙不可及。