快訊

拜登政府首度明確表態！ 白宮官員：美國不支持台灣獨立

林園石化廠大火「門窗跳震動舞」 距離總體檢不到半年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東東港洽公超像集點打卡 合署辦公大樓2023年初完工

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
斥資1.5億元在屏東東港舊火車站基地興建的東港聯合辦公大樓，於本月1月動工，預定112年1月完工啟用。記者潘欣中／翻攝
斥資1.5億元在屏東東港舊火車站基地興建的東港聯合辦公大樓，於本月1月動工，預定112年1月完工啟用。記者潘欣中／翻攝

屏東縣東港鎮各級公務機關位置四散、廳舍老舊且停車空間不足，洽公民眾慨嘆不方便還笑稱「像集點打卡」，地方爭取籌設合署辦公廳舍多年終於邁出最重要的一步，斥資1.5億元在東港舊火車站基地興建的東港聯合辦公大樓於本月1月動工，預定2023年1月完工啟用，屆期將以全新面貌呈現，洽公將不必再到處跑，提供民眾更便捷、優質的洽公環境。

東港鎮長徐志雄說，鎮內地政事務所於中正路旁，社政的東港中心在港邊漁會的3樓，戶政事務所在漁會另一側，東港分局在台17線，辦個業務可能「東港全跑遍」，包括中央機關的國稅局也在港邊，還有其它鄉鎮居民也會要到東港洽公，為解決民眾洽公麻煩，地方很早就有設立合署辦公廳舍的聲音。

興建東港合署辦公廳舍的計劃早在2005年就已完成，預計將於佔地近4公頃的廢棄東港火車站空地興建包含鎮公所、鎮代會及地政、戶政、稅捐處、衛生所及國稅局，並設立停車場、公園及社教用地的辦公大樓，當時囿於預算問題無疾而終，2015年縣議員林蔡鳳梅邀東港地地區各級機關開會達成共識，鎮公所獲台鐵局有償撥用土地，6年後終於動土。

縣府地政處表示，東港聯合辦公大樓規劃興建地上4層之建築物，1樓為東港衛生所及日照中心、2樓及3樓一部分為東港地政事務所、3樓另一部分為東港戶政事務所、4樓為財稅局東港分局，位在東港都市計畫「機九」用地範圍內，外觀帶有東港獨特的意象，周邊更有縣府正規畫興建的東港轉運站、王船博物館、社會福利綜合館及立體停車場等各項公共建設，未來民眾洽公將不必再到處跑。

東港 衛生所 火車站

延伸閱讀

「高雄85大樓只剩地標功能？」他曝問題所在：在地人都不靠近

影／曳引車連撞7民宅2車駕駛疑酒駕傷重不治 驚險畫面曝光

東港超豪華「防疫便當」 塞滿龍蝦生蠔生魚片僅500元

150噸廢棄物倒東港溪畔 屏東檢：被告須回復原狀

相關新聞

屏東東港洽公超像集點打卡 合署辦公大樓2023年初完工

屏東縣東港鎮各級公務機關位置四散、廳舍老舊且停車空間不足，洽公民眾慨嘆不方便還笑稱「像集點打卡」，地方爭取籌設合署辦公廳...

高雄幼園、課照中心職員7日接種

國中小教職員列疫苗第七順位施打對象，各國中小近日忙造冊，避免「好心肝」事件重演，學校謹慎以對，高雄市教育局製作Q&A供各...

恆春中元豎孤棚停辦

中元搶孤在國內形成「南恆春、北頭城」分庭抗禮態勢，是中元民俗文化活動兩大盛事，去年受疫情影響，宜蘭停辦，恆春中元豎孤棚以...

高市香瓜、西瓜泡水 「心血剩2成」

高雄市連續降雨，岡山、橋頭、路竹等區西瓜及香瓜受災，有農民苦嘆，滿園只剩下2成心血加減收，心情沉重。

高雄推MeN Go卡2.0 採以時計費

MeN Go卡2.0要來了！高雄市政府交通局2018年推出MeN Go卡，整合大眾運具，持卡即能在一個月內自由搭乘捷運、...

疫苗施打熱度退？ 岡山、美濃施打站接種率約4成

高雄市今天開放72歲以上長者補打莫德納疫苗，岡山農工施打站、美濃國中施打站上午施打率都約在4成上下，岡山區長黃中中說，多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。