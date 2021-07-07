屏東東港洽公超像集點打卡 合署辦公大樓2023年初完工

屏東縣東港鎮各級公務機關位置四散、廳舍老舊且停車空間不足，洽公民眾慨嘆不方便還笑稱「像集點打卡」，地方爭取籌設合署辦公廳舍多年終於邁出最重要的一步，斥資1.5億元在東港舊火車站基地興建的東港聯合辦公大樓於本月1月動工，預定2023年1月完工啟用，屆期將以全新面貌呈現，洽公將不必再到處跑，提供民眾更便捷、優質的洽公環境。

東港鎮長徐志雄說，鎮內地政事務所於中正路旁，社政的東港中心在港邊漁會的3樓，戶政事務所在漁會另一側，東港分局在台17線，辦個業務可能「東港全跑遍」，包括中央機關的國稅局也在港邊，還有其它鄉鎮居民也會要到東港洽公，為解決民眾洽公麻煩，地方很早就有設立合署辦公廳舍的聲音。

興建東港合署辦公廳舍的計劃早在2005年就已完成，預計將於佔地近4公頃的廢棄東港火車站空地興建包含鎮公所、鎮代會及地政、戶政、稅捐處、衛生所及國稅局，並設立停車場、公園及社教用地的辦公大樓，當時囿於預算問題無疾而終，2015年縣議員林蔡鳳梅邀東港地地區各級機關開會達成共識，鎮公所獲台鐵局有償撥用土地，6年後終於動土。

縣府地政處表示，東港聯合辦公大樓規劃興建地上4層之建築物，1樓為東港衛生所及日照中心、2樓及3樓一部分為東港地政事務所、3樓另一部分為東港戶政事務所、4樓為財稅局東港分局，位在東港都市計畫「機九」用地範圍內，外觀帶有東港獨特的意象，周邊更有縣府正規畫興建的東港轉運站、王船博物館、社會福利綜合館及立體停車場等各項公共建設，未來民眾洽公將不必再到處跑。