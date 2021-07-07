台塑林園廠凌晨火警 環保局：若查管理不當將開罰

台塑林園廠今天凌晨2 時多傳出火警，廠內聚丙烯成品槽起火燃燒，消防局出動17車35人前往搶救，火勢於3時37分撲滅。環保局表示，若調查為管理不當產生自燃，將依違反空污法裁罰新台幣45萬元。

消防局表示，高雄市林園區石化一路上的台塑廠，今天凌晨2時33分，廠內一座儲存槽突然爆炸起火，消防局獲報後，出動林園、大林、高桂、大寮、小港分隊前往搶救，現場燃燒聚丙烯成品（固體塑膠粒子）儲槽，凌晨2時58分火勢控制，凌晨3時37分火勢撲滅。

環保局表示，台塑林園聚丙烯廠發生起火燃燒事件，現場初步判斷為聚丙烯成品槽內靜電所致，但詳細原因待釐清。產生燃燒異味散布於空氣，若經調查為管理不當產生自燃，將涉及違反空污法第32條規定，告發裁罰45萬元。

環保局表示，於石化一路上的事故槽體下風200公尺處偵測，風向南，五用氣體偵測儀空氣品質，事故時微型感測器也未有監測到明顯異常測值。