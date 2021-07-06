軌道建設不停歇 高雄3捷運、1輕軌工程續推進

不受疫情影響，高雄捷運、輕軌各項軌道工程持續推進，捷運小港林園線將啟動基本設計，捷運黃線進入綜規、環評，岡山路竹延伸線分兩階段進行，輕軌7月陸續進入大順及美術館路段。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）三級警戒期間，高雄多項軌道建設不停歇，包括捷運小港林園線、岡山路竹延伸線、黃線和輕軌二階均續推進。

捷運局今天表示，捷運小港林園線可行性研究報告已送中央審議，並辦理綜合規劃暨環境影響評估，後續將啟動基本設計作業，目標2022年發包動工，工期約7年，最快預計2029年完工通車。捷運黃線則進入綜合規劃和環評階段。

此外，捷運岡山路竹延伸線第一階段工程，從捷運南岡山站至台鐵岡山站，長約1.46公里，設1座車站。第二階段接自第一階段台鐵岡山站，行經路竹、湖內等區，全長11.63公里，設7座車站。

捷運局表示，岡山路竹延伸線一階進行土建工程，二階又分為兩部分，南路竹段基本設計已審，北路竹段涉及路竹省道拓寬，正在環評中。

輕軌二階工程近日已完成大順二路圍籬架設，將辦理老舊箱涵改建工程；美術館路線因北移，預計7月底先展開美術館園區人行步道建設工程。

交通局表示，為提升大順二路幹道車行順暢，建德、保興2處路口實施尖峰時段禁止左轉等措施。另輕軌鼓山路段沿線路口也新增號誌連動可變標誌，避免車輛與輕軌發生碰撞。