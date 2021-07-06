疫苗施打熱度退？ 岡山、美濃施打站接種率約4成

高雄市今天開放72歲以上長者補打莫德納疫苗，岡山農工施打站、美濃國中施打站上午施打率都約在4成上下，岡山區長黃中中說，多數長者已在前幾天打完，因此今天人數大幅減少，但總施打率已超過原預計人數。

高雄市岡山農工施打站今天上午總施打率約4成7、總施打人數275人，原預計上下午總施打人數1千多人。區長黃中中表示，今天來打疫苗的長者不多，可能在剛開放補打前一兩天就已先打完，剩下的應就是不打的長者。

美濃國中施打站今天上午總施打率約4成5，美濃區加旗山區共只有165人，原預計應打人數300多人，下午4點左右還剩9支殘劑，衛生所聯繫65歲以上曾登記殘劑長者到場施打，現場安排2間醫院、5條施打線，因今天人數少，4點半就讓其中一家醫院醫護人員先下班。

區長鍾炳光說，75歲以上長輩多數都擠在開放第一天接種，才出現塞車狀況，第二、三天人數逐漸變少、平穩，今天人數不多，下午4點半現場只剩1、2名長者，一報到馬上就能接種疫苗。明天上午安排300多名幼稚園教師施打，教育局人員今上午已先場勘。