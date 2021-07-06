送愛植物人 蔬菜箱募集行動還差137份

受疫情影響，各社福機構募款急墜，高雄「在一起管顧科技公司」董事長薛煒立發現專門照護植物人的創世基金會捐款掉了5成，1000個植物人家庭也負擔沈重，於是發動「募集蔬菜箱，送愛植物人」行動，最近先送300份蔬菜箱到「創世」高屏院區，溫暖植物人家庭，但全台尚有137個蔬菜箱待認購，盼各企業共同成就這項愛心行動的最後一哩路。

在一起管顧公司這項「募集蔬菜箱，送愛植物人」行動獲得高雄菁英扶輪社、拱心扶輪社、愛益獅子會及高雄市經濟發展協會等單位響應，匯宸室內裝修設計公司董事長黃耀輝、大明消防公司經理吳春翰也投入參與。

菁英扶輪社長鄭智仁說，今年國際扶輪的口號是「以服務改善人生」，能在上任第一天就參與送愛行動，格外榮幸。拱心扶輪社長賴信忠說，植物人家庭是社會底層弱勢，長期依靠創世基金會協助，但今年疫情嚴峻，創世勸募收入銳減，大家能在此刻協助1000個植物人家庭解決眼前的民生問題，十分有意義。

高雄愛益獅子會最早響應這次募集行動，會長陳建男很開心繼他們之後，有更多社團投入，集小愛成大愛。高雄市經濟發展協會理事長陳柏仰說，這次疫情百業都面臨挑戰，也都十分辛苦，正因為如此，更能感同身受。

創世基金會高雄分會院長周冠華感謝地說，在一起管顧科技公司第一時間捐款10萬元，更為全省創世基金會各分會募集1000份蔬菜箱，嘉惠創世全台各分院及植物人家庭，「因為有你們的愛心，植物人家庭都感受到溫暖」。