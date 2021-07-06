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讓弱勢家庭吃飽 高市發放1萬7000份餐券

中央社 / 高雄6日電

新冠肺炎3級警戒以來，民眾生活受衝擊，弱勢族群更是生活不易，高雄市社會局與慈善團體募集1萬7000份「福氣餐券」，近期陸續發放給弱勢家庭，每份餐券可換1個市價80元便當。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒從5月實施至今，一般民眾生活、工作受影響，弱勢家庭兒少更因停課吃不到營養午餐，社會局原本7月要發放的「弱勢家庭兒少寒暑假餐食券」，也提早到6月，共發放1000名兒少。

社會局近期再與高雄市慈善團體聯合總會加碼推出「福氣餐券」，讓弱勢家庭餐食更充足；目標募集2萬份餐券，目前已募得1萬7000份餐券，已陸續發放給單親、隔代教養、新住民等弱勢家庭，每份餐券可換1個市價新台幣80元便當。

「福氣餐券」將在社會局18處社福中心、慈善總會與社會局合辦57個實物銀行網絡據點及慈善總會自辦的阿福食物銀行發放，經社工評估後提供餐券；同時高雄市實物銀行有8個實體商店，可提供短期生活物資，減輕弱勢家庭生活負擔。

弱勢家庭 新冠肺炎 高雄市

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