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陳其邁：高市幼兒園、課照中心教職員 7日施打疫苗

中央社 / 高雄6日電

為協助幼兒園及課照中心重新開放，高雄市陳其邁今天表示，高雄市明天將利用現有疫苗餘額，替9000多名幼兒園及課照中心教職員接種疫苗，希望教職員按照通知時間前往施打。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）應變會議，陳其邁會後主持記者會，宣布高雄市今天無新增本土病例，並說明高雄市疫苗施打規劃及防疫動態。

陳其邁表示，高雄市明天將利用現有疫苗餘額，替幼兒園跟課照中心9000多名教職員接種疫苗，這對幼兒園跟課照中心重新開放有非常關鍵的影響，希望教職員配合時間，前往高雄展覽館、巨蛋體育館、鳳山體育館、岡山農工、美濃國中、高雄科技大學等地點接種。

在長輩接種上，陳其邁表示，除了今天恢復不在籍長輩施打，70歲至71歲將在9日開始接種，只要區公所發放通知書，長輩就可依照通知時間、地點前往接種。若行動不便，也可以向區公所預約計程車免費接送施打疫苗。

陳其邁指出，屏東居家隔離對象由陰轉陽，而雙北地區社區傳播有減少，但隱形傳播鏈仍存在，雙北清零對全台灣疫情控制是決戰的因素，並感謝日本贈送台灣113萬劑疫苗及時雨。他強調疫苗是終結疾病的重要手段，市民要按照通知時間前往施打。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市今天持續針對高齡族群接種，並開放不在籍者施打，在75歲以上長者，接種率已達67.6%；72歲至74歲接種率更達79.5%，也就是高雄市23萬2336名72歲以上長輩中，已有16萬5286人完成施打，接種率達71.1%。

因應最早自印度發現的Delta變異株，社區民眾共有1687人快篩加PCR複驗，目前無出現確診個案。在社區快篩監測，目前包括防疫專案、多次就醫等高風險社區民眾及長照機構相關人員，累計篩檢1萬5007次，也皆無異常。

高雄市 疫苗 陳其邁

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