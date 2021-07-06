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高雄議員朱信強攜手營造公司 捐款50萬助旗山醫院防疫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天下午，高雄市議員朱信強（右二）會同「聯鋌營造股份有限公司」董事長許蓋元（右三）捐贈50萬元給旗山醫院投入防疫。圖／朱信強服務處提供
今天下午，高雄市議員朱信強（右二）會同「聯鋌營造股份有限公司」董事長許蓋元（右三）捐贈50萬元給旗山醫院投入防疫。圖／朱信強服務處提供

有感於醫療院所防疫工作繁重，高雄市議員朱信強媒合在地企業「聯鋌營造股份有限公司」挹注資源協助旗山醫院，今天會同聯鋌董事長許蓋元捐贈50萬元經費因應防疫所需。旗山醫院表示，設專戶將捐款資源運用在前線醫護人員防疫，以及社區民眾篩檢需求。

衛福部旗山醫院擔任旗美九區防疫專責醫院，繼旗山天后宮捐贈防疫物資後，今天下午，「聯鋌營造股份有限公司」由董事長許蓋元代表捐贈50萬防疫經費給旗山醫院，照顧社區鄉親民眾大量篩檢需求。

朱信強指出，疫情嚴峻以來，醫護人員工作辛苦，民眾在炎熱戶外篩檢也讓人感到不捨，希望集眾人之力一起為社區民眾服務；盼結合地方資源募集各項防疫物資，以強化旗美九區的防疫量能。

旗山醫院院長李永恒說，感謝民間企業及相關團體捐贈防疫物資，旗山醫院醫護同心，期朌疫情早日終結，國人恢復正常生活。

醫護人員 疫情

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