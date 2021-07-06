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屏東失業勞工就業獎助就業滿3月全職每月可領1.5萬獎金

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府推出「找頭路‧逗相挺」千人上工獎助就業計畫，針對縣內失業勞工，凡經由政府推介穩定就業3個月者，政府幫忙加薪1萬5000元。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府推出「找頭路‧逗相挺」千人上工獎助就業計畫，針對縣內失業勞工，凡經由政府推介穩定就業3個月者，政府幫忙加薪1萬5000元。記者潘欣中／翻攝

疫情衝擊百工百業，減班及失業人口增加，部分產業雖受疫情影響，但勞動力需求仍居高不下，為協助有就業意願的失業勞工，屏東縣政府推出「找頭路‧逗相挺」千人上工獎助就業計畫，針對縣內失業勞工，凡經由政府推介穩定就業3個月者，政府幫忙加薪1萬5000元，以協助民眾就業及紓解企業缺工問題。

縣府說，只要經由縣府就業服務台媒合，參與計畫企業的職缺者，穩定就業3個月即給予就業獎助金，將提供1000個工作機會，設籍屏東縣的勞工只要參本就業方案滿3個月，全職工作者可領1萬5000元獎助金，部分工時每小時補助50元，最高可領8000元獎助金。

為鼓勵企業開發職缺僱用中高齡及高齡者，只要企業僱用中高齡（45歲至64歲）者，全職每個月補助1萬3000元，最長補助12個月，如果非全職，每小時補助70元；僱用高齡（65歲以上）就業者，全職每個月補助1萬5000元，最長補助12個月，如果非全職，每小時補助80元。

至於申請對象，只要是設籍屏東縣的15歲以上失業縣民，於今年8月30日前經推介媒合成功，且需於9月1日上工者就可以申請。如有就業專案計畫相關問題，可上官網紓困專區。

屏東縣政府 失業 疫情

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