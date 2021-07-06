金門獲配新一批莫德納疫苗 重大罕病6日開打

金門縣獲中央配發第二批莫德納疫苗2660劑，「罕見疾病與重大傷病」已於今天在衛生福利部金門醫院優先施打中，其餘第1至8類符合公費接種對象，將於10日起接種。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續。金門縣長楊鎮浯表示，這次獲配的莫德納疫苗以雙軌制進行，第一軌是在金門醫院接種第9類第二項「罕見疾病與重大傷病」，今天優先開打；9日開專診針對需要施打第2劑疫苗的民眾施打；第1至8類及第9類二項符合公費接種對象，12日開打。

第二軌是10、11日在金城體育館開設大型接種站，以分流、分時段方式，讓第1~8類及第9類第二項的民眾接種，採預約制方式辦理，預約網址（https://ppt.cc/fl6M0x），預約電話082-325730。目前電話預約規劃時間如下：6日下午1時至5時；7日上午8時至12時、下午1時至5時。

縣府將於9日以電話回復民眾預約施打時間。相關細節將於金門衛生局網站（https://phb.kinmen.gov.tw/）及FB粉絲頁公布。

衛生局表示，針對第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」、「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員」專案，中央已陸續核定相關人員名冊，這個專案將額外撥發約1000劑莫德納疫苗，包含經濟部、交通部、法務部、衛福部、文化部、農委會等部份核定的金門縣第7類人員，也陸續由9院所的指定場域開始從本週接種。

楊鎮浯呼籲，金門AZ疫苗的庫存量較莫德納充足，請符合接種資格，盡快向9家合約院所預約、踴躍接種。