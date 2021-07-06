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高雄MeN Go卡2.0將上路 以時計費更便民

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
高雄市即將發行MeN Go卡2.0，會員持卡即可使用YouBike等公共運具。本報資料照片
高雄市即將發行MeN Go卡2.0，會員持卡即可使用YouBike等公共運具。本報資料照片

MeN Go卡2.0要來了！高雄市政府交通局2018年推出Men Go卡，整合大眾運具，持一卡即能在一個月內自由搭乘捷運、公車、YouBike等公共運具。而MeN Go卡將再升級推出2.0版本，針對短暫停留與自由行的旅客，以時數計費方式暢遊高雄，讓民眾不再擔心月票用不完，預計今年國慶焰火前可上路。

高雄市政府引進交通行動服務MaaS（Mobility as a Service）概念，2018年推出Men Go卡，採月票方式，市民只要持卡就能無限次搭乘五大公共運具（公車、捷運、輕軌、渡輪、共享運具），讓市民、學生、通勤族轉乘更便利、划算，目前累計搭乘近800萬人次、銷售量近14萬張。

交通局長張淑娟表示，今天早上在APEC會議中，多個國際城市分享MaaS經驗，高雄也是亞洲第一個推動MaaS的城市，日本熊本大學教授與岡山縣都曾前來取經。

不同於第一代MeN Go卡採月票方式，MeN Go卡2.0將以時數方式計費，民眾可依據停留的時間，選擇購買24、48、72小時的票卡，讓旅客不用擔心浪費。另外，MeN Go卡2.0也更加智慧化，結合手機掃QR code即可搭乘。預計今年10月國慶日前發行。

高雄市交通局股長陳喬琳說，市府近年不斷推廣綠色運輸，希望能透過行動整合服務，讓使用公共運具成為常態，改變市民交通習慣，也希望之後父母買給孩子的大學禮物不再是機車，而是一張MeN Go卡！

高雄市 捷運 國慶

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