停車繳費更先進 路邊智慧停車柱再添510格

高雄市107年在高雄軟體園區試辦路邊智慧停車柱計畫，有52個格位，近期選定澄清湖及長庚醫院周邊地區，一口氣規畫510格，依據環境特性規畫長柱型、埋地型等，甚至結合燈桿，透過偵測車輛占有、車牌辨識相互勾稽，辨識率更高，預計9月啟用。

民眾使用結合智慧停車柱車格後，可就近在一旁繳費機輸入車牌號碼繳費，若來不及繳費，可事後到超商機台補單繳費，可省去停車收費員開單時間，也減少停車票券等資源，朝停車無紙化、智慧化目標邁進。

高雄市交通局停管中心主任許晉嘉說，路邊智慧停車柱在台南、高雄都有，如何做好辨識精準度是重要關鍵，市府與廠商攜手規畫，近期選定澄清湖及長庚醫院周邊地區，包括公園路、正修路、長庚路及大埤路等4條路段，計415格路邊停車格，及澄清湖西側與觀湖等2場路外停車場，計95格停車格，總計510格停車格位，委由廠商設置智慧停車設備自動開單，同時提供電子票證收費系統供民眾現場繳費。

繳高雄市停車費可透過行動支付、超商、金融、電信、全國繳費網及eTag繳費，交通局分析，高雄市民繳停車費習慣更在改變，到超商繳費比率一度高達9成，前年降到8成，去年再降為6成，每繳一筆停車費，超商收取4.1元手續費，高雄市政府曾一年付給四大超商近億元手續費，相當可觀。

為提供多元便利的路邊停車繳費方式，高雄市可透過行動支付、超商、金融、電信、全國繳費網及eTag繳費。行動支付除具備即時查詢、即時繳費便利性外，也有不受空間、時間限制優點，民眾可隨時隨地以手機App查繳停車費，還有提醒繳費推播通知服務，不擔心漏繳停車單。

行動支付不需要人工作業介入，代收手續費與其他管道相比更經濟實惠，在智慧工具普及與講求效率趨勢下，是值得推廣的代收管道，交通局今年加大推廣力道，行動支付使用率由最初不到1%提升至16%，目前每月有超過43萬筆停車單是透過行動支付繳費。

許晉嘉說，目前結合的行動支付包含 LINE Pay Money、歐付寶、FriDay理財+、Pi拍錢包、街口支付、車麻吉及OnePaid萬付通等7家App，均可繳納高雄市路邊停車費，完成相關設定就可立即繳費，可依需求設定推播提醒，避免漏繳停車費而產生催繳工本費，甚至罰款。如果家人沒注意再由其他管道重複繳費，系統會自動退款。